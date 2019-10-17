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三軍司令部虛級化裁減將額？ 國防部高調否認揚言告人

2019-10-17 12:03聯合報 記者洪哲政／即時報導

媒體報導披露，國防部近期由部長嚴德發召開少子化因應策略小組會議，將三軍司令部虛級化列入研析報告議題，將大幅裁減將額。但國防部上午發出新聞稿，指稱此為「假訊息」，軍方沒開過這個會，揚言提告媒體。

「新新聞」今日報導，三軍司令擬由上將降編為中將，直接減少三位上將編缺；各司令部將額也將裁減，會滅「50顆星星」。而三軍司令部虛級化預計在討論完成規畫後，將由明年新選上的總統進行最後拍板。

但國防部上午表示，針對媒體報導「少子化殲三軍司令部，恐滅五十顆星星」、「國防部召開少子化因應策略小組會議，將三軍司令部虛級化列入研析報告議題」，以及「國軍繼續塑身」等報導，國防部（17）日嚴正駁斥，國防部從未召開上述會議，亦未曾討論媒體所述相關議題，此均為毫無事實依據之「假訊息」，意圖分化國軍，將不排除向撰稿者提告，以正視聽。

國防部指出，因應未來敵情威脅與少子化趨勢，前瞻聯合作戰建軍規劃需求，依整體防衛構想，結合募兵制推動，持續針對國防組織、兵力結構進行滾動式調整，以組建最符合作戰效益的兵力結構與規模，確保聯合作戰任務之遂行。

國防部強調，國防事務革新，攸關國家安全，籲請媒體善盡社會公器責任，審慎查證，避免錯誤報導，影響社會大眾視聽。

媒體報導披露，國防部近期由部長嚴德發召開少子化因應策略小組會議，將三軍司令部虛級...
媒體報導披露，國防部近期由部長嚴德發召開少子化因應策略小組會議，將三軍司令部虛級化列入研析報告議題，但國防部上午發出新聞稿，指稱此為「假訊息」，軍方沒開過這個會，揚言提告記者。圖/本報資料照片
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國防部少子化國軍
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