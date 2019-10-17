耗資94億元 陸軍傘兵訓練中心變身高榮大武分院

2019-10-17 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



立法院外交及國防委員會上午初審通過國軍退除役官兵輔導委員會輔導退除役官兵就學、就業、就醫、就養及服務照顧所需109年預算案，包含在陸軍屏東大武營傘兵訓練中心新建的榮總屏東大武分院109年度5億6367萬5千元預算。會中同時通過民進黨立委吳焜裕提案，要求退輔會應督促高雄榮總掌握大武分院施工進度，如期如質完工，發揮預期效益。

高雄榮總屏東大武分院新建計畫期程自107年度至112年度，總經費預計94億6310萬餘元，退輔會109年度於「非營業特種基金」業務計畫的「醫療作業基金－高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫」項下，編列經費5億6367萬5千元，其中包括規劃設計費4766萬3千元、工程費5億730萬8千元、工程管理費336萬7千元及其他專案管理費用533萬7千元。

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立法院預算中心指出，此案是考量當前屏東地區在地醫療資源相對不足，致急重症轉院與跨區就醫情形較普遍，加以人口老化程度相對嚴重等因素，為提升當地民眾就醫可近性及便利性，屏東縣政府與退輔會合作規劃在人口數較多的屏東市，擇定大武營市地重劃區興建高雄榮民總醫院屏東大武分院。

預算中心說，此案完工後，屏東大武分院將爭取通過區域教學醫院、中度急救責任醫院的評定。在床位資源規劃方面，將新設一般急診病床450床、特殊病床172床，合計622床；在醫療服務規劃方面，除提供內科部、外科部及護理部、內科重症加護中心、外科重症加護中心及癌症防治中心外，另設有20個醫療臨床科及營養科、藥劑科；在急重症醫療方面，除加護病房及癌症醫療外，特成立腦中風、急性心肌梗塞及外傷等3個救護團隊。此外，亦成立有別於臨床單科作業模式的神經、心血管、高齡、消化系、腎臟泌尿、五官及婦幼等7個整合式醫療團隊。

預算中心說，此案計畫期程自107年度至112年度，總經費預計94億6310萬餘元，其中包括門急診醫療大樓與員工宿舍所需用地的購地經費22億5250萬餘元、建築物建築成本52億8302萬餘元、相關儀器設備購置經費19億2758萬餘元。除屬自償性經費21億2830萬5千元由榮民醫療作業基金支應外，非自償性經費73億3480萬元由公務預算補助。