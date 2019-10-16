天候不佳 噴火式來台又將延後

2019-10-16 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北即時報導



一架曾經參加第二次世界大戰的英國「噴火」（Spitfire）骨董戰鬥機，從8月起進行環球之旅，目前飛機已經抵達日本九州南部的鹿兒島。依據原本的飛行計畫，噴火式將於18日經由那霸飛抵台北松山機場，落地時間為當天中午。不過由於近日東海上空天候欠佳，原定18日來台的計畫已經取消，將視天候狀況轉好再啟程南飛，目前尚未確定日期。因此國內的飛機迷，還得要耐心再等一等。

根據我國與日本的氣象預報，18日當天在東海海域為陰陣雨天氣，風力5~6級、陣風8級。九州南方的大隅群島（種子島、屋久島）降雨機率達80%，沿第一島鏈向南的奄美大島與沖繩島，也都有六成以上降雨機率。

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