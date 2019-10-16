空軍為RF-16採購新偵照莢艙 國防部：爭取技轉

2019-10-16 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



空軍計畫為RF-16戰機採購新偵照莢艙，國民黨立委呂玉玲披露，根據空軍說法，目前RF-16可用偵照莢艙有4具，一具修復、一具備料，另兩具用來執行任務。空軍參謀長劉任遠上午在立法院表示，空軍偵照有兩個機型，分別是RF-5與RF-16，目前兩型機偵照莢艙都達部頒妥善率，不會影響正常任務執行。

立法院外交及國防委員會今日就國防部109年度預算案進行詢答，呂玉玲表示，F-16偵照莢艙在美軍第一線已不再生產，我方採購是否可研議進行移轉技術。列席的國防部長嚴德發表示，我方將向美方持續爭取。

外交及國防委員會即將開審國防部109年度預算案，上午完成詢答後，現正展開朝野協商，準備開審預算案。空軍計畫明年建案耗資98億1797萬8000元，為駐防花蓮暱稱為「鳳眼機」的RF-16戰機部隊，換裝具備夜視偵照功能的新型偵照莢艙，規劃將循軍購管道於2020年至2024年間獲得。