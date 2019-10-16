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30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

莫健來台關切國軍戰力 嚴德發：研議加大後備軍人訓量

2019-10-16 13:02聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

立法院預算中心披露，我國可選充教召的後備軍人中，有超過6成約45萬人退伍後8年內沒接受過教召，因此我國雖號稱有230餘萬後備軍人，但實際上作戰能力堪慮。民進黨立委王定宇今天披露，美國在台協會理事主席莫健本周第八度來台，攜同軍事組成員，將關注我國後備戰力及國防預算是否足夠。他呼籲國防部，除現役軍人外，希望後備戰力能讓國人放心、將領作戰時夠用，讓盟邦知道我們自己保護自己的決心。

對此，國防部長嚴德發回應表示，後備召訓力提升牽涉到國防部的資源，目前已規劃畫加大訓量，目前國軍有七處後備訓練基地，後備指揮部與國防部全動室正研議規劃擴大訓量，列管8年後備軍人中，「後退先召」，保持精壯，目前有77萬人是後退的，但國防部只需32萬人即可滿足後備戰力需求，目前已滿足後備戰力。而未來後備軍人轉換成志願役退伍，戰力會更強。

預算中心表示，103年度我國列管後備軍人約271.35萬餘人，其中依規定於退伍後8年內可選充教育召集的人數約89.13萬人，比率為32.85%；其後隨著除役及新近退伍人數的增加，至108年8月底列管後備軍人減為237.99萬餘人，可選充教召人數則增加至90.85萬餘人，因此其占比提高至38.17%。

但預算中心指出，國防部規劃對後備軍人實施教育召集的目標召訓人數，卻從103年度的15.50萬餘人，降為107年度的14.96萬餘人，而且每年度實施時，實際下令召集人數往往較目標數減少，再扣除依法免召數、應到未到數等，導致實際召訓人數與目標數差距頗大。

立法院外交及國防委員會明日將審議國防部109年度預算案，嚴德發表示，後備兵力召訓重點是擴編及編實動員，希望後備兵力將來是用志願役退役中高專長、都能操作武器或反裝甲為主，次要專長則以「能開槍」的4個月軍事訓練役男，目前志願役退役者每年約有1萬人可用，志願役退伍投入後備戰力者，隨時間會愈來愈多。

至於國防預算部分，嚴德發說，各軍種都有作戰需求，考量因應敵情威脅，展現防衛決心，確保國家安全。因應敵情威脅，預算分配，國防部有5年兵力整建、10年建軍構想，各軍種都有作戰需求，考量國家財力，再決定要投資哪些建案。

王定宇質詢時表示，美方關注我國後備戰力及預算是否足夠，他說，AIT理事主席莫健本周第八度來台，攜同軍事組成員，關注我方戰力決心，除現役軍人外，希望後備戰力能讓國人放心，將領作戰時夠用，讓盟邦知道我們自己保護自己的決心，國家要靠自己保護，不是靠外人。

外交部表示，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）與AIT政軍組長唐默迪（Matthew Tritle）訪問台灣，此行將拜會我國政府高層與相關部會，就台美關係各項議題交換意見。外交部歡迎莫健一行來訪，期盼雙方在目前友好穩固基礎上，深化合作夥伴關係。

美國在台協會主席莫健。本報資料照。
美國在台協會主席莫健。本報資料照。
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