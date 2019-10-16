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海軍新艦仍將稱「江」「海」字號 但會避免大陸地名

2019-10-16 12:48聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

民進黨立委蔡適應今天在立院外交國防委員會質詢，海軍計畫建造的幾種新型艦艇，包括沱江級飛彈巡邏艦的量產、快速布雷艇、兩棲船塢運輸艦等，命名作業是否已經啟動？海軍參謀長敖以智中將說，沱江級量產第一艘將於109年下半下水，兩棲船塢運輸艦將於110年下水。艦名將於下水前核定，在典禮上正式命名，目前尚未開始啟動。

敖以智並說，沱江級艦將延續巡邏艦的傳統，以「江字號」命名；兩棲船塢運輸艦將延續船塢登陸艦的傳統，以「海字號」命名；至於布雷艇，將只有舷號沒有艦名。蔡適應問，還會不會出現瀾滄江、長江之類中國大陸地名？兩岸艦艇如果再「青島對青島」、「遼寧對遼寧」，實在「很爆笑」。部長嚴德發表示不會，並說未來會將台灣鄉鎮市區等納入命名。

海軍現役的錦江級巡邏艦，有部分就以台灣河流命名，例如「鳳江」（鳳山溪）、「高江」（高屏溪）、「曾江」（曾文溪）、「新江」（新店溪）等；現役唯一的船塢登陸艦「旭海」號，則是屏東滿州鄉的地名，也是中科院九鵬基地的所在。

至於「沱江」雖然是四川地名，不過103年下水當時，海軍司令陳永康解釋，沱江是民國47年八二三台海戰役期間以寡擊眾的戰功艦，再度以其命名，是為了繼承前輩的精神。105年政黨輪替後，蔡英文總統一上任就視導海軍，當時就挑選沱江艦，她在致詞時也特別讚揚，沱江艦代表海軍的精神。

沱江軍艦。記者程嘉文/攝影
沱江軍艦。記者程嘉文/攝影
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海軍蔡適應沱江艦
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