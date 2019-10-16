海軍新艦仍將稱「江」「海」字號 但會避免大陸地名

2019-10-16 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北即時報導



民進黨立委蔡適應今天在立院外交國防委員會質詢，海軍計畫建造的幾種新型艦艇，包括沱江級飛彈巡邏艦的量產、快速布雷艇、兩棲船塢運輸艦等，命名作業是否已經啟動？海軍參謀長敖以智中將說，沱江級量產第一艘將於109年下半下水，兩棲船塢運輸艦將於110年下水。艦名將於下水前核定，在典禮上正式命名，目前尚未開始啟動。

敖以智並說，沱江級艦將延續巡邏艦的傳統，以「江字號」命名；兩棲船塢運輸艦將延續船塢登陸艦的傳統，以「海字號」命名；至於布雷艇，將只有舷號沒有艦名。蔡適應問，還會不會出現瀾滄江、長江之類中國大陸地名？兩岸艦艇如果再「青島對青島」、「遼寧對遼寧」，實在「很爆笑」。部長嚴德發表示不會，並說未來會將台灣鄉鎮市區等納入命名。

海軍現役的錦江級巡邏艦，有部分就以台灣河流命名，例如「鳳江」（鳳山溪）、「高江」（高屏溪）、「曾江」（曾文溪）、「新江」（新店溪）等；現役唯一的船塢登陸艦「旭海」號，則是屏東滿州鄉的地名，也是中科院九鵬基地的所在。