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雲豹甲車3款新衍生型首曝光 嚴德發：機動作戰必備

2019-10-16 12:37聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國防部軍備局長房茂宏今天在立法院表示，雲豹8輪裝甲車目前除正在研發81迫擊砲車與105戰砲車車型外，後續也預計研發三軍通用醫療車、工程救濟車、通訊指揮車等構型。國防部長嚴德發說，這些都是機動作戰必備的裝備。

立法院外交及國防委員會今天就109年度國防預算案進行詢答，國防部長嚴德發應邀列席。民進黨立委蔡適應關切海軍沱江後續艦與新型兩棲登陸艦命名原則，希望不要再採大陸風土如黃河等原則命名，甚至對岸軍艦命名產生衝突。

海軍司令部表示，沱江後續艦預計109年下半年下水，新型兩棲登陸艦是110年下，海軍至少要明年才開始命名程序，採投票決定，但基本上沱江仍採江字號原則命名，一級艦則採海字。但嚴德發允諾，可以用我國鄉鎮市區來命名。

蔡適應同時切關雲豹30鏈砲交車現況，陸軍參謀長楊海明表示，今年預計交車32輛，目前進度都正常；房茂宏則表示，今年第一批6輛已驗收完畢，12月底解繳。立委進一步關切，目前雲豹裝甲車有30鏈砲車等4型，未來是否還將生產衍生型車種。

軍備局長表示，目前正在研發81迫擊砲車與105戰砲車，未來將有三軍通用醫療車、工程救濟車、通訊指揮車等構型面世。國防部長嚴德發表示，這些都是機動作戰必備的裝備，都正在研發階段。

蔡適應要求，相關車種在各軍已到須汰換的階段，軍備局應將相關車型研發時間表列出，提供各軍種案參考。

民進黨立委蔡適應（左）關切雲豹甲車後續生產構型，國防部軍備局長房茂宏（右）今天在...
民進黨立委蔡適應（左）關切雲豹甲車後續生產構型，國防部軍備局長房茂宏（右）今天在立法院表示，雲豹8輪裝甲車目前除正在研發81迫擊砲車與105戰砲車車型外，後續也預計研發三軍通用醫療車、工程救濟車、通訊指揮車等構型。拮自立法院直播畫面
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下排紅圈處左起雲豹二代樣車為基礎的81迫砲車、醫療車、通訊指揮車、工程救濟車。圖...
下排紅圈處左起雲豹二代樣車為基礎的81迫砲車、醫療車、通訊指揮車、工程救濟車。圖／立委蔡適應提供
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嚴德發國防部蔡適應
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