防洩密…立院要求中科院比照國防部 全員管制出國

2019-10-16 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



中科院一度擅將所屬涉密出國管制名單自移民署系統中下架，時間長達5個月，民進黨立委趙天麟（左）追查出在此空窗期間，中科院有302位涉密人員出境，其中有2人前往柬埔寨，15人前往香港，而這些人究竟是到香港轉機？還是入境中國大陸？我方無法掌握，要求國防部交待全案始末與檢討。圖／擷自立法院直播畫面 分享 facebook

中科院一度擅將所屬涉密出國管制名單自移民署系統中下架，時間長達5個月，立委追查出在此空窗期間，中科院有302位涉密人員出境，其中有2人前往柬埔寨，15人前往香港，而這些人究竟是到香港轉機？還是入境中國大陸？我方無法掌握，要求國防部交待全案始末與檢討。外交及國防委員會通過臨時提案，要求中科院應比照國防部全員管制出境，須上傳有關人員名單供移民署進行管制，涉密申請進入大陸及澳門地區必須列管，並研議修訂中科院設置條例，中科院應比照國防部全員管制出境。

立法院5月7日三讀通過「國家機密保護法」部分條文修正案，涉密人員退離職後，出境管制最長可管制6年；另加重洩密者刑期最高10年。但研製國軍重要武器系統的中科院，因行政法人後不是國防部所屬單位，又未明確列入是管制機關與單位，中科院在修法通過後，主動發文給移民署出入境管理局，說明依法與維護員工權益，要求將中科院通報幾千位列管人員名單從出入境電腦資料庫中下線，由中科院自行管制，此舉讓國境之門無法有效管制中科院員工出入境達5個月之久。

立法院外交及國防委員會上午針對109年度國防預算進行詢答，民進黨立委趙天麟表示，中科院出國管制疏漏，中科院未經通報，將5千多筆出國管制名單下架，移民署與法務部5至7月間均發函對此表達關切，要求國防部善盡監督職責，直到國防部也發函中科院關切後，中科院9月20日才上架第一筆270人，時間已經過4個月；國防部10月間才聲稱沒有洩密疑慮。

他說，移民署至今仍質疑，國防部聲稱已上傳1516筆，但目前只收到1275筆，仍有落差，包括420餘人非涉密的軍職人員總計661筆移民署應列管卻未被告知。事後追查，在此空窗期間，有302位涉密人員出境，中科院統計是413人次出境，移民署事後調查，在這5個月期間，302位涉密人員出境期間，到香港有15人，柬埔寨有3人；中科院自已的資料，413人次到柬埔寨有2人，這15個到香港者，究竟是到香港轉機？還是入境中國大陸？我方無法掌握。

立委表示，國防部聲稱有內控機制，但有沒有人在沒有國境管制下神不知鬼不覺跑出去？如移民署掌握前往柬埔寨有3人，但中科院僅掌握到有2人，顯見內控機制並不準確且不周延，從第三地前往中港澳更無法掌握。這15人到香港到轉機或入境中科院根本不知道。

立委質疑，國防部希望能精準核密，還是放水推託？前者依國家機密保護法是針對事項，但國防部卻當成針對人。中科院強調說全部都管制，影響同仁遷涉自由工作權，但上開案例沒有半例是公務出國，全部都是去旅行，國家安全與旅行如何分輕重？國防部不管軍文職全部都管制出國，為何中科院不用？他說，國內所有軍備研發採購產業合作全部委由中科院，但該院在涉密問題卻輕易開放。他具體主張，中科院不能不顧國安只顧自己，內控機制不能取代國境管制，內控外控都要保持。

嚴德發表示，中科院會虛心接受檢討，追究責任，5月15日業管的資規司就已發函中科院將管制年限從3年延長至5年納管，國防部常務次長也對核密單位召開4次協調會審查，所謂精準核密就是針對中科院業務與專案接管核密人員，包含國防部委製、委修所有專案人員，請中科院呈報作審查，仍然納管。在此期間是由中科院以安全調查、出境前核准、返國後看機票、護照等內控機制管理，國防部認為目前沒有脫管等國安問題出現，國防部會繼續查，並嚴謹檢討。

外交及國防委員會通過臨時提案，要求中科院應比照國防部全員管制出境，須上傳有關人員名單供移民署進行管制，涉密申請進入大陸及澳門地區必須列管，而入出國及移民法第5條未將中科院人員列管，應盡速修正。