空軍F-16V性能提升嚴重落後 嚴德發表示如期完成

相關新聞
直言集／高教機搶著兌現總統支票 F-16升級擺一邊？2019-10-15 23:55
因應F-16型戰機構改 空軍調整戰機部隊任務賦予2019-10-16 09:15
薛瑞福訪陸談及台灣 重申美將持續供台自衛武器2019-10-16 03:37
募兵成績單…戰鬥部隊編現比 不到8成2019-10-16 00:04
估價落差200億 我買M1A2戰車傳可能「減裝」2019-10-15 23:59
直升機零附件預算大增六成？原因是未雨綢繆2019-10-15 22:42
【重磅快評】為讓勇鷹即時亮相 坐視第一線F-16不足？2019-10-15 18:28
于北辰談軍中直銷：別再餵我芒果乾！只求一顆鵪鶉蛋2019-10-15 15:55
陸軍：近期內可取得採購M1A2T戰車的發價書2019-10-15 15:35
人力不足 F-16構型改造作業延宕2019-10-15 14:19
戰機編隊精彩衝場 空軍台南基地19日開放民眾參觀2019-10-15 12:28
陸軍：M1A2T採購案進度正常 美近期提供發價書2019-10-15 12:13
陸軍各類直升機後勤沈重 恐排擠主力裝備預算2019-10-15 10:32
我國後備部隊號稱230萬人 作戰能力堪慮？2019-10-15 09:07
國防部：後備戰力歷經驗證 符合我防衛作戰需求2019-10-15 09:02
銳鳶無人機維修費倍數暴增 頻摔機現剩26架可用2019-10-15 09:01
國軍戰鬥部隊苦 七種部隊至今編現比低於8成2019-10-15 09:01
M1A2T戰車採購面臨減項減量 發價書恐拖年底才能簽2019-10-15 08:58
F-16戰機構改延宕 空軍首度向立法院坦承原因2019-10-15 08:57
恢復退伍上校子女教育補助？ 馮世寬：會努力2019-10-15 00:46
大武營區有人得角膜炎 屏縣府：僅2人眼睛不適已痊癒2019-10-14 15:59
一昧募兵 合格步槍兵訓練不出來？馮世寬高聲反駁2019-10-14 14:12
被問是不是100分主委 馮世寬：讓我繼續努力2019-10-14 14:00
馮世寬：無高階退役將領參與中國建政活動2019-10-14 12:42
上校停發子女教育補助金 馮世寬證實是時力提案所致2019-10-14 12:19
綠委要求屏東軍機場起降醫療專機 馮世寬支持2019-10-14 11:44
「升上校不是罪！」 馮世寬籲恢復退伍上校子女教補2019-10-14 10:51
掉鏈戰車、賣糖軍艦 為何竟成古寧頭大捷重要功臣2019-10-14 08:00
軍方否認大武營工程引發官兵角膜炎 但坦言噪音干擾2019-10-13 18:43
國防部：支持國防自主 武器若可自製絕不外購2019-10-13 16:10
陳沂辱軍確定不起訴 國防部軟調以對2019-10-13 16:09
鏈砲型雲豹甲車整合測試 大選前撥交部署2019-10-13 13:15
疑美施壓棄國防自主 陸軍擬150億買美製多管火箭2019-10-13 13:14
鏈砲型雲豹量產車測試中 大選前部署北市強化中樞防務2019-10-13 11:48
海巡極速快艇下月首艇交船 部署金馬專剋陸方黑金剛2019-10-13 11:36
海巡旗艦本月安放龍骨 主砲鎮海火箭彈展開裝配2019-10-13 11:35
海巡新一代白金鋼下月首艇交船 耐撞適強勢登檢2019-10-13 11:35
陸軍「轟雷專案」棄國防自主 中科院急造地對地飛彈史曝光2019-10-13 11:10
熱門文章
韓國瑜：台灣已經輸了一次 不能再輸四年2019-10-15 12:04
韓國瑜今起請假拚大選 從南邊出發2019-10-15 11:53
國慶賀電烏龍 孫大千：逼全民扮名偵探柯南找真相2019-10-15 12:04
國慶大會真的空蕩蕩！黃暐瀚：想來來不了 想走走不掉2019-10-15 18:58
外送員搶快內幕曝光 他發文2000字嘆：制度不合理2019-10-15 20:47
Foodpanda機車外送員 在蘆洲擦撞車禍受傷2019-10-15 13:56
700萬外送員 每2.5天1死傷 看對岸怎麼鐵腕管理2019-10-16 08:00
韓國瑜正式請假參選「為了中華民國不惜粉身碎骨」2019-10-15 11:55
【重磅快評】為讓勇鷹即時亮相 坐視第一線F-16不足？2019-10-15 18:28
【重磅快評】謝長廷的「自娛」外交2019-10-15 13:47
F-16戰機升級嚴重延遲 衝擊戰力調度2019-10-15 23:41
獨／美食平台「戶戶送」籌設中卻送貨 不排除開罰百萬2019-10-15 14:09
韓國瑜提綠營這兩人 證實進中聯辦不等於挺一國兩制2019-10-15 22:50
「韓假」3個月誇張嗎？當年賴神請半套 行政資源攬牢牢2019-10-16 09:00
再談賀電 謝長廷批媒體把外交成績糟蹋成烏龍是自虐2019-10-15 11:18
里長領薪有譜？徐國勇：視里長為地方政府「派駐機關」2019-10-15 17:16
台灣民眾黨確定台南推立委人選 顏耀星披掛上陣2019-10-15 19:08
韓國瑜直搗小英故鄉！行程多變動引地方熱議2019-10-15 16:36
台灣民眾黨第二波提名 移民署專員陳允萍台東披掛上陣2019-10-15 18:50
韓國瑜1350字請假參選聲明 4字藏頭詩明志2019-10-15 12:16
某人當選總統就亡國？黃暐瀚：應取消參選資格才對2019-10-15 11:40
【即時短評】不能只抓住庶民的心 韓國瑜贏的關鍵在這2019-10-16 00:43
黃捷爸爸是韓粉？黃捷：請大家一起打擊假訊息2019-10-15 12:40
兩岸如何外交休兵？韓國瑜用阿拉丁神燈來比喻2019-10-15 22:22
國民黨：尊重郭台銘幫站台 反對者非真韓粉2019-10-15 18:00
韓國瑜：我跟蔡民調非常接近 否則她不用搶中華民國的票2019-10-15 21:38
蔡英文論文門有兩道題 他說蔡顯然吹牛之詞在這裡2019-10-15 13:47
【重磅快評】如果張天欽的東廠沒被踢爆....2019-10-15 15:55
民眾黨第二波提名名單曝光 郭柯不排除高雄同台2019-10-15 17:43
韓國瑜明起請假 葉匡時代理市長2019-10-15 13:16
東廠事件案外案…張天欽違規住官舍 花公帑換家具2019-10-16 00:08
直言集／高教機搶著兌現總統支票 F-16升級擺一邊？2019-10-15 23:55
民眾黨美女發言人被指涉仟和億 楊寶楨：有心人抹紅2019-10-15 15:49
韓國瑜請假以無薪假為主 有薪資部分全捐出2019-10-15 15:03
郭台銘：百大數位台灣只剩兩家 AI智慧島刻不容緩2019-10-15 22:26
藍要求蔡英文比照韓國瑜請假 府：沒有總統請假制度2019-10-15 20:25
宋楚瑜：親民黨總統入場券是非賣品2019-10-15 22:06
這個秘雕開口幾句話…網跪求轉行「別被政治耽誤了」2019-10-15 11:00
韓國瑜來了！全台傾聽之旅明從屏東出發2019-10-15 14:00
藍營籲小英請假參選 陳致中：「總統」是小英本職2019-10-15 19:19
留言