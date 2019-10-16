因應F-16型戰機構改 空軍調整戰機部隊任務賦予

2019-10-16 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



國防部空軍司令部上午表示，為因應F-16型戰機構改執行，空軍已調整主力戰機部隊任務賦予，並配合各式防空部隊輪值，可有效維護我空防戰力。

蔡總統上月才風光出席空軍高級教練機的原型機出廠典禮，立院預算中心報告卻指出，同樣也由漢翔執行的「鳳展」專案，規劃在107年度至112年之間，將140架現役F-16A/B戰鬥機，進行F-16V性能提升，但進度嚴重落後：今年應該交機24架，其中第一批6架在3月就該完成，卻拖到9月才交完，恐與同時施作高教機工程有關。

空軍司令部表示，新式高教機專案是為落實國機國造政策，委由漢翔公司研製生產，克服萬難，達成國人對國防自主的期待；另F-16型戰機構改案執行初期，發生非計畫性故障改正時程，致使進度不如預期，此兩者間並無關聯、相互影響，亦無產生衝突。

空軍司令部說，為使構改符合專案計畫進度，已積極協調美方與漢翔公司，藉由專案團隊研討，克服初期構改窒礙，精進構改流程及加速出廠作業，全案可依計畫期程如質於112年完成。