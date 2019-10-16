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薛瑞福訪陸談及台灣 重申美將持續供台自衛武器

2019-10-16 03:37聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福上周訪問中國大陸等地，他15日在華府智庫活動指出，中方有提及美售台F-16V戰機等議題，他重申美國政策不變，美方將繼續供台自衛所需裝備。

美國智庫「詹姆斯頓基金會」（Jamestown Foundation）15日舉行聚焦中國防務與安全的年度研討會，薛瑞福（Randall Schriver）中午發表主題演講；稍早國安局副局長陳文凡發表演說時提出，台美可考慮簽署一項宣示性的共同備忘錄，以應對不實訊息。

被問及美方是否有意與台灣就打擊不實訊息簽署備忘錄，薛瑞福先表示，不評論任何未來可能達成的協議；但他也說，這確實是雙方共同關切的領域，美方理解這與台灣即將舉行的大選有關，也認為雙方應該交流，從對方的作法學習。

至於上周訪問大陸時，他與中方官員是否提到台灣問題，薛瑞福回應，不需要他提，中方就提出了，畢竟美國不久前才決定售台F-16V戰機；對此，薛瑞福重申美方執行台灣關係法的政策不變。

薛瑞福並說，基於中方的軍事現代化，以及他們創造出的威脅，美方當然要繼續依法提供台灣自衛所需裝備。

此外，薛瑞福表示，台灣正面臨來自中國大陸的直接威脅，而且是各種形式的威脅，包括透過經濟脅迫、軍事壓力等手段威脅台灣。

薛瑞福指出，台灣在促進自由開放印太區域的主要角色，其實是保護自己，確保民主可以維持現狀，並保有為自身未來做決定的能力。

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福。華盛頓記者張加／攝影
美國國防部印太事務助理部長薛瑞福。華盛頓記者張加／攝影
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薛瑞福F-16
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