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F-16戰機升級嚴重延遲 衝擊戰力調度

2019-10-15 23:41聯合報 記者程嘉文／綜合報導

空軍現役F-16A/B戰機正接受代號「鳳展」的性能計畫，不過由於漢翔人力不足等因...
空軍現役F-16A/B戰機正接受代號「鳳展」的性能計畫，不過由於漢翔人力不足等因素，進度延宕。 圖／聯合報系資料照片
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立院預算中心首度披露原因

為因應防空需求，空軍努力強化戰鬥機兵力，現役的一四二架F-16A/B Blk20戰機，正進行代號「鳳展」的改良工程。不過立院預算中心首度披露，由於執行工程的漢翔公司投入人力不足，又發生「非計畫性故障改正時程過長」，導致交機進度嚴重延遲；目前全台F-16機群中，四分之一正「躺」在漢翔廠房內，相當程度影響戰力調度。

空軍的「鳳翔」計畫，將增購六十六架新式F-16C/D Blk70，同時也進行「鳳展」的舊機改良工程。預算中心指出，鳳展專案經兩次投資綱要暨總工作計畫修訂，總經費從最早核定的一千一百億元，一○五年漲到一二九六億餘元，今年因為加裝自動防撞系統，且增購「聯合距外武器」，預算金額再增一百億餘元，達一四○二億。

俗稱「F-16V」的F-16戰機改良方案，我國是第一個客戶，並且參與研發投資。國軍現有一四二架F-16A/B，其中十五架留在美國擔任訓練任務，實際在台一二七架，分別服役於嘉義的第四聯隊、花蓮的第五聯隊。此次改良計畫，除了前兩架由原廠洛克希德馬丁在美國構改，其他飛機都由漢翔公司在台灣執行。依據計畫，漢翔從一○七年至一一二年度，分別應交機四架、廿四架、廿七架、卅四架、卅六架、十五架。

四分之一F-16「躺」廠房

一○七年漢翔交機四架給空軍，符合計畫時程，但今年起就出現嚴重延宕，原定第一季要交機的六架，卻到九月才全數完成。受到交機「塞車」影響，目前已經在漢翔進廠、卻還處於施工階段的飛機，高達卅二架，超過全台F-16總數的四分之一。

先前航空界就有消息傳出，由於漢翔全力投入「勇鷹」高教機的原型機研製作業，執行鳳展專案的人力質與量都不足，導致工程進度落後。不過先前對媒體報導或立委詢問，軍方都未承認，這次立院預算中心的報告，才披露問題。

空軍：漢翔已完成人力補充

報告指出，空軍認為導致進度落後的兩大原因，是「漢翔人力不足」與「出廠階段非計畫性故障改正時程過長」。空軍也宣稱，漢翔已依洛馬要求，完成人力補充及訓練，預計今年九月可滿足人力需求。

預算中心也指出，陸軍各型直升機的零附件採購經費迅速攀高，一○八年是十四億四千餘萬元，一○九年度卻高達廿二億八千餘萬元。對此陸軍官員表示，主要是因美軍已開始汰換AH-1W攻擊直升機與OH-58D戰搜直升機，國軍為避免未來出現商源消失的窘境，大幅提高這兩個機種的零附件庫存，使開銷明顯增加。

F-16空軍勇鷹戰機國軍
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