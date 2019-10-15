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直升機零附件預算大增六成？原因是未雨綢繆

2019-10-15 22:42聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

立院國防委員會明天（16日）將審查109年度國防部預算。配合委員審查，立院預算中心也發布評估報告，其中指出：陸軍各型旋翼機（直升機）的零附件採購經費迅速攀高，108年是14億4340萬元，109年度卻高達22億8887萬元。不僅增幅高達58.57%，占109年度陸軍「軍事裝備及設施」科目預算總額的比例，更高達46.90%。

預算中心因此質疑，直升機花掉全軍將近一半的零附件採購金額，是否會排擠其他裝備的更新？

對此陸軍官員解釋，陸航零附件費用大幅增加的原因，主要是替兩種現役機種AH-1W「超級眼鏡蛇」攻擊直升機、OH-58D「奇歐瓦戰士」戰搜直升機備料。由於美國陸軍剛將OH-58D退役，陸戰隊也正逐步將AH-1W換成AH-1Z，代表OH-58D與AH-1W的零附件供應，未來將逐漸成為商源消失問題。由於國軍目前對OH-58D/AH-1W的性能仍然滿意，目前並沒有汰換的計畫，預計至少還要在國軍服役10年。為了避免未來出現缺乏零件的窘境，因此陸軍這幾年大量「屯貨」，增加這兩種直升機的零件庫存，讓它們在可預見的未來，都可以順利運作服勤，後勤不虞匱乏。

對此陸軍官員表示，主要是因為美軍已開始汰換AH-1W攻擊直升機與OH-58D戰搜直升機，國軍為避免未來出現商源消失的窘境，因此大幅提高這兩個機種的零附件庫存，使開銷明顯增加。

AH-1W攻擊直升機。記者程嘉文/攝影
AH-1W攻擊直升機。記者程嘉文/攝影
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