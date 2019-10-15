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國慶大會真的空蕩蕩！資深媒體人：想來來不了 想走走不掉

【重磅快評】為讓勇鷹即時亮相 坐視第一線F-16不足？

2019-10-15 18:28聯合報 主筆室

蔡總統上月才風光出席空軍高級教練機的原型機出廠典禮，今天媒體卻引述立院預算中心報告指出，同樣也由漢翔執行的「鳳展」專案，規劃在107年度至112年之間，將140架現役F-16A/B戰鬥機，進行F-16V性能提升，但進度嚴重落後：今年應該交機24架，其中第一批6架在3月就該完成，卻拖到9月才交完。

報告也指出，目前已進廠而尚未出廠的F-16A/B戰機，總數是32架。亦即全台的F-16，有四分之一正「躺」在工廠裡，無法擔負戰備。

對此空軍解釋，這是因為漢翔人力不足，而且改良過程中發生「非計畫性故障改正」。漢翔將依原廠洛克希德馬丁要求，強化人力的數量與品質，預計到9月（報告為稍早估計）才能達到標準。

換言之，鳳展專案儘管由最早1100億元漲到1400億元，但所投入的人力，卻一直處於量與質兩缺的窘境，「理論上」到上月才解決問題：之所以強調「理論上」，是因支票到底是否真的兌現，外界不得而知。

鳳展專案將現役戰機從前線拉下，不可避免減縮影響空防戰力。從國軍決定增購一個聯隊F-16、擴編機隊規模五成，可知維持戰機數量的重要性。在中共解放軍愈發強大，頻頻發動遠海長航，甚至挑釁海峽中線等舉動時，F-16作為現役最重要戰機，改良計畫的進度，理應有最高優先性。但如今狀況卻是，不但改良進度不如預期，甚至導致第一線戰機的數量低於預期。

不過，美國政府宣部批准台灣改良F-16機隊，是2011年的舊事，我方也早就敲定工程將由漢翔進行。鳳展專案從102年度開始編列預算，今年已是第七年，漢翔卻還無法湊出足夠的人力，導致計畫進度延宕。

然而蔡總統當選後，立刻就宣示空軍下一代高級教練機要由「洋機國造」（引進國外設計在台生產）改為「自研自製」。漢翔隨即宣稱，要以經國號戰機作為高教機的藍本，並且當時就承諾，在蔡總統第一任其結束前的2019年秋季，原型機就要出廠。

果然，「高教機準時出廠」的支票，果然由蔡總統在典禮上風光兌現，更早建案、對國家安全更緊迫的F-16改良案，卻近乎任其延宕：更可惡的是，在立院預算中心的數字曝光之前，F-16改良計畫進度落後的風聲就已經傳出。但當時軍方對於外界質疑，一貫態度都是諱莫如深，甚至否認延宕。

軍方、國營事業的高層，最關心的到底是專業，還是自己的烏紗帽？政治人物，真正最想捍衛的，是「中華民國台灣」，還是保證自己的權力？

蔡總統（左）和國防部長嚴德發，日前出席漢翔公司「高教機」出廠典禮。 記者黃義書／...
蔡總統（左）和國防部長嚴德發，日前出席漢翔公司「高教機」出廠典禮。 記者黃義書／攝影
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F-16戰機空軍
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