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于北辰談軍中直銷：別再餵我芒果乾！只求一顆鵪鶉蛋

2019-10-15 15:55聯合報 記者林文義／台北即時報導

藍綠為芒果乾吵得不可開交，爭取國民黨不分區立委的前陸軍542旅長、國民黨黃復興黨部黃國園黨部主委于北辰在臉書以「別再餵我芒果乾!只求一顆鵪鶉蛋（安全蛋）」為題，指近期報載部分基層軍官參與直銷，甚至還成立專門的軍人體系，讓各界甚為關注，讓人聯想可能是年金改革引發的現象。

于北辰指出，其實「直銷」早在民國70年代（或許更早），就有少數同僚積極參與，從化妝品、保健食品、馬桶、靈骨塔、各種商品的推銷，重點是直銷體系會規劃一個比軍人生涯容易追求的願景，同樣是努力工作20年，直銷給予參與者的職銜，小自專員、主任，大到經理、總監，比起軍職的連長、營長、指揮官，成功機率更大、更簡單！最吸引人的是「不受拘束」、「享受人生」！這兩項正是軍人最迫切的奢求。

國軍部隊中雖然長官嚴令禁止這類活動，但是「直銷」的影子卻始終無法銷聲匿跡，據此，反映的現況就是現役軍人對未來的生計沒有「安全感（鵪鶉蛋）」，政府一再用「芒果乾」操弄國家安全議題，因此軍人必須「加強備戰」，其實戰備整備本是軍人的任務，軍人並不在乎訓練與吃苦，但內心考慮的是中年退伍歸鄉後就業保障與社會百業銜接之類的問題，這些問題連高階長官自己都疑惑，如何輔導新進的官兵呢？這才是國軍精神戰力的核心問題！「政策擬定，始終要考慮人性」。

于北辰說，100分的部長最近接任退輔會主委，真希望他提出軍人退伍100%輔導就業的方案，如果此方案美夢成真，還有誰會冒風險從事「直銷」？請別再餵我芒果乾！我們祈求一顆「鵪鶉蛋（安全感）」！軍人從事兼職、直銷有很大的風險，高層長官於查禁時，請考量基層軍官為何甘願冒風險兼職，因為其實答案早在我們心中，只是官位短暫，沒人願意正視與解決罷了！蘇起兒：「如果皇上英明神武，鬼才願意當乞丐呢！」

爭取國民黨不分區立委的前陸軍542旅長、國民黨黃復興黨部黃國園黨部主委于北辰。圖...
爭取國民黨不分區立委的前陸軍542旅長、國民黨黃復興黨部黃國園黨部主委于北辰。圖／報系資料照
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