我國後備部隊號稱230萬人 作戰能力堪慮？

2019-10-15 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



立法院外交及國防委員會明日將審議國防部109年度預算案，預算中心指出，我國可選充教召的後備軍人中，有超過6成約45萬人退伍後8年內沒接受過教召，軍事專長技能恐逐漸喪失，因此我國雖號稱有230餘萬後備軍人，但實際上作戰能力堪慮。

預算中心表示，103年度我國列管後備軍人約271.35萬餘人，其中依規定於退伍後8年內可選充教育召集的人數約89.13萬人，比率為32.85%；其後隨著除役及新近退伍人數的增加，至108年8月底列管後備軍人減為237.99萬餘人，可選充教召人數則增加至90.85萬餘人，因此其占比提高至38.17%。

但預算中心指出，國防部規劃對後備軍人實施教育召集的目標召訓人數，卻從103年度的15.50萬餘人，降為107年度的14.96萬餘人，而且每年度實施時，實際下令召集人數往往較目標數減少，再扣除依法免召數、應到未到數等，導致實際召訓人數與目標數差距頗大。

預算中心說，如103年度至107年度實際召訓人數占目標數的比率分僅72.98%、71.62%、68.68%、72.40%及65.74%。。108年度該部雖將召訓目標人數提升至15.75萬人，但截至8月底的實際召訓人數7萬4518人，占同期間「目標召訓人數」10萬9445人的比率僅有68.09%。

預算中心說，在後備軍人近年召訓比率偏低情況下，加上其中還含有重覆召訓者，導致可選充教召的後備軍人中，有頗高比率未曾接受召訓。截至108年8月底止的後備軍人召訓情形可知，至今退伍8年內列管可選充教召的後備軍人中，曾接受召訓的比率僅41.08%，仍有近6成約45萬餘人未曾接受召訓。