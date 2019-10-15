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國軍戰鬥部隊苦 七種部隊至今編現比低於8成

2019-10-15 09:01聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

立法院外交及國防委員會明日將審議國防部109年度預算案，預算中心披露，國軍募兵志願役人數已達16萬1333人，雖已趨近「募兵制」計畫所訂16萬9千人的目標，但儘管政府發放各式戰鬥加給等獎金，陸軍部分戰鬥部隊編現比偏低的狀況卻仍然存在，但截至今年（108）6月底，仍有陸軍外島步兵部隊、陸軍機步部隊、陸軍砲兵部隊、陸軍裝騎部隊、陸軍戰車部隊、陸軍反甲部隊、陸軍火箭部隊等7種第1類型戰鬥部隊，編現比低於8成，都集中在陸軍。

預算中心表示，「募兵制」計畫實施以來，國防部已多次報奉行政院同意增發志願役軍官、士官及士兵戰鬥加給等多項加給及獎金，國軍志願役人力因此已逐年增加，截至108年8月底，志願役人數已達16萬1333人，雖已趨近「募兵制」計畫所訂16萬9千人目標，然陸軍部分戰鬥部隊編現比偏低之狀況仍然存在，且整體志願役士兵留營人數近年亦持續降低。

預算中心指出，募兵制計畫旨在提升整體志願役現員人數至計畫目標數，因此計畫成效當以考量志願役軍官、士官及士兵退離因素後的整體志願役人力能否逐年穩定提升。截至108年8月底，國軍志願役人數為16萬1333人，雖比107年底的15萬5412人增加5921人，但與「募兵制」計畫所訂16萬9千人的目標相較，仍有部分差距。

預算中心表示，國軍戰鬥部隊由於對體能、戰技的要求遠較一般後勤、補給部隊或行政職高，且須經過嚴格訓練與操演，戰時亦多位居前線，因此有意願投身該類部隊服務及役期期滿願留營的人數均相對較少。因此為鼓勵志願役人力投入國軍戰鬥部隊，並期部隊原有人力於役期期滿後能繼續留營服務，行政院於104年3月27日同意志願役戰鬥部隊加給及志願士兵留營慰助金調整案，然截至108年6月底，仍有陸軍外島步兵部隊等七類部隊戰鬥部隊編現比低於8成。

預算中心同時指出，行政院除於104年3月27日同意志願役戰鬥部隊加給及留營慰助金調整案外，並於106年6月27日修正國軍留營慰助金支給表，將預備役軍官與預備役士官在營服役期滿者，納為留營慰助金發給對象，另同意部分留營率為全軍後10%的重點單位，當年度得於「滿第1年8000元、滿第2年1萬7000元、滿第3年2萬5000元」的額度內，分級增給留營慰助金。

但預算中心說，觀察近年留營慰助金發放情形，雖然107年度軍官及士官留營人數1559人及6388人均達預期目標人數1397人及4919人，但志願士兵支領人數卻從105年度的7535人降至107年度的1975人，達成率僅39.53%。108年度在國防部持續調降志願士兵留營目標人數下，截至6月底留營營慰助金發放人數1120人，達成率僅43.41%。

儘管政府發放各式戰鬥加給等獎金，陸軍部分艱苦的戰鬥部隊編現比偏低的狀況卻仍然存在...
儘管政府發放各式戰鬥加給等獎金，陸軍部分艱苦的戰鬥部隊編現比偏低的狀況卻仍然存在。圖／國防部發言人臉書網頁
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