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銳鳶無人機維修費倍數暴增 頻摔機現剩26架可用

2019-10-15 09:01聯合報 記者洪哲政／即時報導

立法院外交及國防委員會明日將審議國防部109年度預算案，預算中心指出，目前編配在海軍海上戰術偵搜大隊的銳鳶無人機近年失事事故頻傳，頻有撞山、墜海或墜毀跑道等事故發生，海軍明年編列維修預算達2億633萬元，比今年度的9900萬元增編1億733萬元，增幅達到108.41%。而原採購32架銳鳶無人機，現僅剩26架可用。

預算中心表示，銳鳶無人飛行載具是國軍不對稱作戰能力的一環，但近年失事事故頻傳，有撞山、墜海或墜毀跑道等事故發生，105年至108年6月底，銳鳶無人機已發生8次意外事故，而事故發生原因，有因引擎轉速異常墜海、飛行高度不足撞山、高度保持不足碰撞河堤，或因瞬間陣風過大而墜海，等。

預算中心認為，事故原因多與人為操作不當、環境評估欠妥或機具維修保養欠佳等因素有關，凸顯無人飛行載具的操作人員訓練及機件維修等作業，仍有頗大改善空間。失事機部分機身雖經撈回送中科院修復，但原購製32架銳鳶無人機現僅餘26架可用。

預算中心表示，無人機雖有全球定位系統導航、自動飛行功能，但仍需由專業的操作員在地面指揮操作與指揮。現有銳鳶無人飛行載具系統操作專長合格簽證均由中科院航空研究所於完成人員訓練後，頒給「專長合格證書」授予各類別操作資格。依海軍司令部提供資料，截至108年6月底，領有合格證書的外部操作員人數仍僅10人，其中具初級證照4位、中級證照5位、高級證照1位，海軍司令部應加強培訓工作。

海軍海上戰術偵搜大隊銳鳶無人機。 記者洪哲政/攝影
海軍海上戰術偵搜大隊銳鳶無人機。 記者洪哲政/攝影
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