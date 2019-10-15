銳鳶無人機維修費倍數暴增 頻摔機現剩26架可用

2019-10-15 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



立法院外交及國防委員會明日將審議國防部109年度預算案，預算中心指出，目前編配在海軍海上戰術偵搜大隊的銳鳶無人機近年失事事故頻傳，頻有撞山、墜海或墜毀跑道等事故發生，海軍明年編列維修預算達2億633萬元，比今年度的9900萬元增編1億733萬元，增幅達到108.41%。而原採購32架銳鳶無人機，現僅剩26架可用。

預算中心表示，銳鳶無人飛行載具是國軍不對稱作戰能力的一環，但近年失事事故頻傳，有撞山、墜海或墜毀跑道等事故發生，105年至108年6月底，銳鳶無人機已發生8次意外事故，而事故發生原因，有因引擎轉速異常墜海、飛行高度不足撞山、高度保持不足碰撞河堤，或因瞬間陣風過大而墜海，等。

預算中心認為，事故原因多與人為操作不當、環境評估欠妥或機具維修保養欠佳等因素有關，凸顯無人飛行載具的操作人員訓練及機件維修等作業，仍有頗大改善空間。失事機部分機身雖經撈回送中科院修復，但原購製32架銳鳶無人機現僅餘26架可用。