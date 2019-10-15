F-16戰機構改延宕 空軍首度向立法院坦承原因

2019-10-15 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



立法院外交及國防委員會明日將審議國防部109年度預算案，預算中心披露，空軍「F16A/B型戰機性能提升案」總經費經兩度調升，已從原1100億元，漲到明年109年1402億餘元，但戰機構型改造作業卻延遲落後，恐影響空防戰力。空軍則首度向立法院坦承，戰機構改延宕的原因，是漢翔公司人力不足，且戰機出廠階段發生非計畫性故障改正時程過長所致。

此外，陸軍則面臨軍機後勤零附件需求壓力沉重，可能排擠其他武器裝備零附件需求的情形。預算中心指出，陸軍司令部各式旋翼機的零附件購製預算及占比急遽增加，109年度預算案中，為AH-1W、OH-58D、CH-47、AH-64E等多款旋翼機航空零附件購製編列22億8887萬2千元，除比108年度的14億4340萬3千元增列8億4546萬9千元、增幅達58.57%外，占陸軍全年度「軍事裝備及設施」科目預算數48億8035萬2千元的比率更高達46.90%。

預算中心指出，空軍司令部持續增列「F16A/B型戰機性能提升案」計畫總經費，經兩次投資綱要暨總工作計畫修訂現已從原核定的總經費1100億元，漲到105年的1296億2376萬餘元，今年又漲到1402億404萬餘元。其中增列採購「自動防撞系統」裝備並調增「聯合距外武器」，預算金額合計達百億餘元。

預算中心表示，此案將在國內辦理構改的F16A/B戰機數為140架 ，規劃在107年度至112年分別出廠4架次、24架次、27架次、34架次、36架次及15架次。依空軍司令部提供107年度及108年度應出廠28架戰機的實際出廠狀況，雖然107年度的4架均依規劃於該年底前完成，但今年1月至3月應出廠的6架次，已延至2月、4月、6月、7月及9月才完成構改作業，戰機出廠時程顯已開始延宕。

預算中心披露，空軍司令部說明此事主因為：「漢翔公司人力不足及出廠階段非計畫性故障改正時程過長所致。漢翔公司已依洛馬公司要求完成人力補充及訓練，預計108年9月可滿足構改人力需求」。但調查目前進場構改尚未出廠戰機數為32架，占國內F-16A/B型機127架的比率達25.2%，一旦構改進度恢復不如預期，眾多因構改而無法執行飛行任務戰機是否對我空防戰力產生影響，恐不無疑慮。為免影響空防戰力，要求空軍司令部應加強督導作業。