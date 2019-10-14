大武營區有人得角膜炎 屏縣府：僅2人眼睛不適已痊癒
屏東縣政府為國慶焰火整地開闢臨時停車場，未料引發大武營區官兵向媒體投訴有人因施工引發角膜炎，屏東縣政府衛生局長施丞貴及交通旅遊處副處長倪國鈞等人，今會同陸軍司令部副司令黃國明等人前往大武營區了解，縣府說，經調查，除了開工前曾有2名官兵眼睛不適，但都已痊癒外，並沒有人因此得角膜炎，軍方也表示未來會加強衛教宣導。
屏東縣政府表示，航特部空訓中心土地（大武營區）已計畫搬遷，部分土地釋出配合高雄榮總屏東分院新建工程，預定地已在9月會同陸軍及屏東縣政府完成點交，後來為配合舉辦國慶焰火活動，才先規劃作為臨時停車場使用。
縣府說，停車場工程曾召開協調會，針對「工程施作、工地揚塵、噪音防治、營區配合及施工安全管制」等項，都是充分完成協調後才於10月2日進場施作並於5日內完成。
不過昨天卻爆出有官兵向媒體投訴，指施工揚塵及噪音讓官兵困擾不已，甚至有人因此得角膜炎。
屏東縣政府今天下午發布新聞稿指出，經縣府及軍醫部門今天派員檢查及調查結果，原營區於臨時停車場工程開工前已有2名官兵眼睛不適狀況，但都已痊癒，目前並無官兵有眼睛不適的情況。
屏東縣政府交通旅遊處強調，後續工程進行已建議榮總屏東分院於施工時務必配合軍方作息及管制等項，避免影響官兵生活及訓練。
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