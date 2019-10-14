大武營區有人得角膜炎 屏縣府：僅2人眼睛不適已痊癒

2019-10-14 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



屏東縣政府為國慶焰火整地開闢臨時停車場，未料引發大武營區官兵向媒體投訴有人因施工引發角膜炎，屏東縣政府衛生局長施丞貴及交通旅遊處副處長倪國鈞等人，今會同陸軍司令部副司令黃國明等人前往大武營區了解，縣府說，經調查，除了開工前曾有2名官兵眼睛不適，但都已痊癒外，並沒有人因此得角膜炎，軍方也表示未來會加強衛教宣導。

屏東縣政府表示，航特部空訓中心土地（大武營區）已計畫搬遷，部分土地釋出配合高雄榮總屏東分院新建工程，預定地已在9月會同陸軍及屏東縣政府完成點交，後來為配合舉辦國慶焰火活動，才先規劃作為臨時停車場使用。

縣府說，停車場工程曾召開協調會，針對「工程施作、工地揚塵、噪音防治、營區配合及施工安全管制」等項，都是充分完成協調後才於10月2日進場施作並於5日內完成。

不過昨天卻爆出有官兵向媒體投訴，指施工揚塵及噪音讓官兵困擾不已，甚至有人因此得角膜炎。

屏東縣政府今天下午發布新聞稿指出，經縣府及軍醫部門今天派員檢查及調查結果，原營區於臨時停車場工程開工前已有2名官兵眼睛不適狀況，但都已痊癒，目前並無官兵有眼睛不適的情況。