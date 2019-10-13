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國防部：支持國防自主 武器若可自製絕不外購

2019-10-13 16:10聯合報 記者洪哲政／即時報導

陸軍對美計劃採購採購海馬斯（HIMARS）多管火箭系統，被質疑因美方壓力而放棄多管火箭國防自主政策。對此，國防部今天表示，國防自主是國家的重要政策，可以自製的武器裝備，絕不對外採購。

108年度國防報告書揭示國軍戰力整建重點，提及在灘岸決勝部分，計畫「研製精準火箭」，建構灘岸作戰不對稱戰力。中山科學研究院去年接受參謀本部指示以「雷昇專案」研發射程300公里的雷霆2000增程型多管火箭系統，以對應共軍相同性能的衛士火箭，但陸軍明年卻同時以「轟雷專案」為名編列150億元，計畫對美採購海馬斯（HIMARS）多管火箭系統。中科院內部對此傳出反彈，披露該院25年前就曾以天弓二型防空飛彈研改成地對地飛彈，並短期間完成部署，研改對地增程火箭沒有問題，質疑國防部之舉顯違反層峰宣示「國防自主」原則。

對此，國防部表示，國軍各項武器裝備籌獲，均依敵情威脅、軍事戰略、整體防衛構想及三軍聯合作戰需求審慎評估。

國防部指出，籌獲途徑以國防自主為優先，針對無法自製的武器，或基於快速提升戰力考量，則以合作生產或軍購方式獲得。

國防部指出，有關進行中的科研案及軍購案，均屬機密資訊，國防部依慣例不予公開說明及評論。

陸軍明年「轟雷專案」編列150億元，對美採購海馬斯多管火箭系統（見圖）。 圖／截...
陸軍明年「轟雷專案」編列150億元，對美採購海馬斯多管火箭系統（見圖）。 圖／截自FAS網站
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