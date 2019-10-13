鏈砲型雲豹量產車測試中 大選前部署北市強化中樞防務

2019-10-13 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



國防部軍備局趕製首批6輛「CM34裝步戰鬥車」30公厘鏈砲車型雲豹甲車，本月展開全車整合測試，預計12月底前撥交陸軍26輛及憲兵指揮部6輛，部署台北市等地。而目前憲兵指揮部已有18輛代號「CM33裝步戰鬥車」的40公厘榴彈機槍雲豹甲車，年底前加入6輛「CM34裝步戰鬥車」，藉由射速每分鐘200發的30公厘鏈砲，強化執行首都衛戍任務防空及反擊能量。

配備30公厘鏈砲的「CM34裝步戰鬥車」今年陸續完成樣車戰術及長途機動測試，並在漢光演習亮相展示射擊火力，量產車現正在軍備局202廠進行車身與砲塔組裝作業。而軍備局209廠持續深入研製新型戰甲車，被稱最新「雲豹二代」的81公厘迫砲甲車「M2樣車」，上周也完成嘉義至集集的長途機動測試。

國軍生產「CM33裝步戰鬥車」的40公厘榴彈機槍雲豹甲車過程中，106年曾臨時以「緊急缺裝補充」為由，將原本要撥交陸軍的10輛雲豹甲車改移交憲指部裝甲憲兵營，優先充實中樞防衛任務。此次在2020大選日前優先撥交「CM34裝步戰鬥車」給憲指部，時機敏感。

軍備局與中科院合作產製638輛40公厘榴彈機槍型及284輛30公厘機砲車型雲豹甲車，其中360輛榴彈機槍車型、278輛機砲車型部署陸軍機步部隊及教訓單位；其餘24輛包括18輛榴彈機槍車型、6輛機砲車型則部署憲兵指揮部，汰換M113及V150等系列老舊甲車。

30機砲車型計畫在今年（108）至112年完成284輛接裝作業，國防部今年預計生產32輛鏈砲車，趕在年底前除撥交陸軍26輛外，也優先撥交6輛給憲兵指揮部；其餘252輛則於109至112年分年部署。

國防部今天表示，雲豹30公厘機砲裝步戰鬥車型，108年首年分三批量產32輛，目前產製進度正常，第一批6輛依計畫於10月完成測試， 12月底前全數解繳軍種。而30機砲車型底盤與40榴彈槍車型相同，維修能量已完成建置，30公厘機砲砲塔維修能量，依計畫於交付軍種時同步建立。