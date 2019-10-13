海巡新一代白金鋼下月首艇交船 耐撞適強勢登檢

2019-10-13 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



海巡艦隊分署表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」第1艘35噸級巡防艇PP-3581艇，預計11月底可完工交船。而此型艇航速高達45節，強化船舷防撞功能，適於海巡隊員在海上強勢登檢違規船隻。

海洋委員會向立法院提出「海巡署籌建海巡艦艇發展計畫半年度辦理進度書面報告」，內容指出，海巡籌建52艘35噸級巡防艇，全案由中信公司得標，決標總價46億7499萬6900元整，單艘價格為8990萬3786元。

艦隊分署表示，新建35噸級巡防艇採用噴水推進器，搭配高級船舶控制系統，最高航速可達45節、續航力達600浬，可延長海上執勤時間；另船體採用鋁合金材質，並強化船舷防撞功能，針對拒不配合違法船舶，將可採強勢登檢作為，展現政府強力執法的決心，有效防堵不法集團走私槍毒或未檢疫農漁產品入境。

艦隊分署表示，新造35噸巡防艇特別強化消防滅火功能，噴水量約為每小時70公秉、最大射程超過60公尺，可由駕駛室遙控操作，除可執行海上救難，更能用於驅離不法船舶。