親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

影／澳洲客士林夜市撈魚沒獎品比中指 店員亮刀恐嚇

面對風災日本民間怎麼做：上網、電子報紙免費

海巡新一代白金鋼下月首艇交船 耐撞適強勢登檢

2019-10-13 11:35聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

海巡艦隊分署表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」第1艘35噸級巡防艇PP-3581艇，預計11月底可完工交船。而此型艇航速高達45節，強化船舷防撞功能，適於海巡隊員在海上強勢登檢違規船隻。

海洋委員會向立法院提出「海巡署籌建海巡艦艇發展計畫半年度辦理進度書面報告」，內容指出，海巡籌建52艘35噸級巡防艇，全案由中信公司得標，決標總價46億7499萬6900元整，單艘價格為8990萬3786元。

艦隊分署表示，新建35噸級巡防艇採用噴水推進器，搭配高級船舶控制系統，最高航速可達45節、續航力達600浬，可延長海上執勤時間；另船體採用鋁合金材質，並強化船舷防撞功能，針對拒不配合違法船舶，將可採強勢登檢作為，展現政府強力執法的決心，有效防堵不法集團走私槍毒或未檢疫農漁產品入境。

艦隊分署表示，新造35噸巡防艇特別強化消防滅火功能，噴水量約為每小時70公秉、最大射程超過60公尺，可由駕駛室遙控操作，除可執行海上救難，更能用於驅離不法船舶。

艦隊分署表示指出，第1艘35噸級巡防艇PP-3581預計於今年11月底完工後驗收交船，規劃配置於第五(高雄)海巡隊，藉由該艇具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，將有效提升南部海域的執勤能量，遏止違法行為，保障我國漁民海上作業的權益與安全。

海巡艦隊分署表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」第1艘35噸級巡防艇PP-3581艇，...
海巡艦隊分署表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」第1艘35噸級巡防艇PP-3581艇，預計11月底可完工交船。而此型艇航速高達45節，強化船舷防撞功能，適於海巡隊員在海上強勢登檢違規船隻。圖/艦隊分署提供
分享

國軍海巡署

相關新聞

鏈砲型雲豹量產車測試中 大選前部署北市強化中樞防務

2019-10-13 11:48

海巡極速快艇下月首艇交船 部署金馬專剋陸方黑金剛

2019-10-13 11:36

海巡旗艦本月安放龍骨 主砲鎮海火箭彈展開裝配

2019-10-13 11:35

陸軍「轟雷專案」棄國防自主 中科院急造地對地飛彈史曝光

2019-10-13 11:10

國內關鍵基礎設施反制駭客、無人機恐攻 計畫超單薄

2019-10-13 10:00

201師金門戰共軍 「古寧頭大捷70周年影像展」揭秘

2019-10-13 09:56

陸、海軍官兼差營內搞直銷違犯禁令 國防部查處

2019-10-11 15:21

「軍官團」營內搞直銷袍澤反感 紛遭記過申誡處分

2019-10-11 13:40

真正國境之南！ 空軍在太平島升旗 祝賀中華民國生日

2019-10-10 14:56

國軍陸空兵力投入府前國慶大會 展現堅實戰力

2019-10-10 12:49
看更多

熱門文章

「黑板樹之患」亂全台 立委要求全面移除「無形殺手」

2019-10-12 23:09

黃捷預料韓國瑜會當選總統？ 一段致詞插曲惹笑了

2019-10-12 18:14

黑板樹之患／黑板樹是破壞王！ 這3種樹也上榜

2019-10-13 00:38

正式宣戰！ 韓國瑜向蔡英文下兩岸政策辯論戰帖

2019-10-13 09:11

黑板樹之患／種樹要「適地適種」 專家：校園種果樹最好

2019-10-13 00:38

主帥對決本周登場！韓周三起掃全台 與蔡全面交戰

2019-10-13 00:17

校園黑板樹亂全台 立委促移除

2019-10-13 00:38

蔡政府執政瀰漫亡國感 連勝文：為何國民黨執政好好的

2019-10-12 17:30

韓國瑜鄭正鈐聯合競選總部啟用 李佳芬19日新竹造勢

2019-10-12 16:19

【即時短評】蔡占上風 韓能打造氣旋？

2019-10-12 22:45

李佳芬走訪南彰化 熱情韓粉贈送埔鹽順澤宮冠軍帽

2019-10-12 19:26

是否找郭台銘站台 藍委有期待有怕受傷害

2019-10-12 18:30

影／全國最艱困的選區 蔡英文高喊「台南拚第一」

2019-10-12 20:27

周錫瑋回擊卓榮泰 批蔡英文是亂台妹、賣台妹

2019-10-12 16:38

仇開明：民進黨只能走三條路 操作芒果乾將不攻自破

2019-10-12 13:05

影／先轟蔡英文講話如習近平 呂秀蓮再批：沒資格選總統

2019-10-12 17:28

影／蔡英文國慶提中華民國 馬英九酸：驚豔！盼她繼續講

2019-10-12 15:05

爭取青年選票 李正皓：韓國瑜應議會直球對決撂倒黃捷

2019-10-12 19:23

遲到？李佳芬代夫台中揭牌 力挺立委沈智慧

2019-10-12 14:54

白宮請願網連署籲美國承認台灣 外交部：尊重

2019-10-12 13:32

201師金門戰共軍 「古寧頭大捷70周年影像展」揭秘

2019-10-13 09:56

撤韓國瑜合照？ 黃柏霖拍照澄清

2019-10-13 00:07

影／韓國瑜下周將展開傾聽之旅 馬英九：建議都給過了

2019-10-12 15:59

南港、汐止2女神合體！高嘉瑜人氣高 賴品妤一邊尷尬笑

2019-10-13 10:54

黑鮪、大目鮪配額量台日擬互換 漁民批遇日則軟

2019-10-12 23:53

卓榮泰批韓「落選感」韓競辦回嗆綠有「不能連任感」

2019-10-12 20:57

蔡英文台南說政績全程提台灣沒中華民國 洪秀柱批騙票

2019-10-12 18:15

蔡英文台南授證 600後援會相挺

2019-10-13 00:14

母雞帶小鷄輔選 柯文哲：蔡宜芳是新品種

2019-10-12 17:36

陸軍「轟雷專案」棄國防自主 中科院急造地對地飛彈史曝光

2019-10-13 11:10

卓榮泰：我們不要再多說韓國瑜了，以免他被換掉

2019-10-12 13:26

民眾黨不分區拿6席是高估？柯文哲：怕投票率低

2019-10-12 17:32

宋瑋莉找柯文哲支持 他指後續效應對韓國瑜太可怕

2019-10-13 11:33

卓榮泰自稱「十分保台」 柯文哲酸：嘴巴保台都不做事

2019-10-12 17:06

桃園6選區／陳學聖、趙正宇對壘 蔡沁瑜參戰？

2019-10-12 23:30

陳建仁訪教廷 朝聖苗栗洛雷托聖母之家發源地

2019-10-12 19:15

新聞眼／蔡英文以逸待勞 韓國瑜拚空戰翻轉形象

2019-10-12 23:38

卓榮泰：大選陸空聯合作戰 林飛帆負責文宣

2019-10-12 20:35

今走訪台南 蔡英文：農民賺錢是政府最高原則

2019-10-12 13:05

搶攻海外選票 韓國瑜、蔡英文境外決戰

2019-10-12 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top