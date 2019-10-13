陸軍「轟雷專案」棄國防自主 中科院急造地對地飛彈史曝光

2019-10-13 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



108年度國防報告書揭示國軍戰力整建重點，提及在灘岸決勝部分，計畫「研製精準火箭」，建構灘岸作戰不對稱戰力。中山科學研究院去年接受參謀本部指示以「雷昇專案」研發射程300公里的雷霆2000增程型多管火箭系統，以對應共軍相同性能的衛士火箭，但陸軍明年卻同時以「轟雷專案」為名編列150億元，計畫對美採購海馬斯（HIMARS）多管火箭系統。中科院內部對此傳出反彈，披露該院25年前就曾以天弓二型防空飛彈研改成地對地飛彈，並短期間完成部署，研改對地增程火箭沒有問題，國防部之舉顯違反層峰宣示「國防自主」原則。

對此，國防部表示，國軍各項武器裝備籌獲，均依敵情威脅、軍事戰略、整體防衛構想及三軍聯合作戰需求審慎評估；籌獲途徑以自製為優先，針對無法自製的武器，或「基於快速提升戰力」考量，則以合作生產或軍購方式獲得；而有關進行中的科研案及軍購案，均屬機密資訊，依慣例不公開說明。

官員指稱，中科院研製增程型火箭目前進度是「打得到」，但不見得「打得準」，導控系統仍在研發中，要等2022至2023年才能實施作戰測評。國防部先同意陸軍以「轟雷專案」為名建案對美採購海馬斯多管火箭系統，一方面給中科院壓力，若中科院在美國尚未批准前完成研發，仍有採用空間。

但中科院科研人員對此多表「憤怒」。相關人員透露，研改對地戰力，中科院在25年前就已作到以天弓飛彈原導控及液壓伺服器，衍生成對地模式，「雷昇專案」研改執行增程沒有問題。

科研人員進一步指出，中共衛士2D型導引火箭，彈徑40公分與天弓飛彈相同，而射程可達400公里，對台灣威脅大。而中科院早在民國84年擬定以天弓2型改成對地任務，專案以「3124」代號完成建案、研發、驗證，並順利產製及部署，當時因時程很趕，全案採用天弓飛彈原導控模組及液壓致動器，扭力遠超過對地所需。

96台海危機時，當年國軍還沒有任何可執行「源頭反制」的武器裝備，基於共軍導彈威脅，時任參謀總長羅本立當年因此下令要求中山科學研究院，將4枚天弓二型飛彈緊急改造成為地對地戰術飛彈，並前推部署在某外島。稱為「天弓2S」彈。

參與計畫科研人員說，十餘年前雷霆2000多管火箭量產服役時，中科院即曾聲明火箭系統擁有進一步研發為增程型戰術飛彈的潛力，以縮裝更能增程，且低價。