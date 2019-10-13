國內關鍵基礎設施反制駭客、無人機恐攻 計畫超單薄

2019-10-13 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



國防部資通電指揮部11月將參演國內首次舉行的金融紅藍軍對抗演習，參與反制資安恐攻。但據證實，行政院國土安全辦公室在12月1日才會匯整國內需要資通防衛的國內關鍵基礎設施名單；至於電廠、水庫等民生設施反制無人機的部署，目前制度上並無周詳自衛或防空計畫，僅仰賴國軍粗略式「火力涵蓋」方式防護。

沙烏地阿拉伯國國營阿美石油公司（Saudi Aramco）核心產油設施，包括位於首都利雅德東北370公里的阿布蓋格（Abqaiq）煉油廠、胡拉伊斯（Khurais）油田，上月遭伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthis）攻擊，叛軍宣稱出動10架無人機攻擊油田，沙國產能因此大受影響，國際原油期貨同步大漲。國內電廠、水庫等民生設施反制無人機與駭客入侵部署，受到關注。

根據行政院國土辦「國家關鍵基礎設施安全防護指導綱要」指出，政府各領域主管機關應評估風險，彙整所屬「國家關鍵基礎設施」的需求，於每年4月底前向國防部提出軍事勤務隊申請。

這份綱要指出，軍事勤務隊於戰時或非常事變時期如重大災害時，在不影響軍事任務遂行下，得依需要協力維持公務機關緊急應變及國民基本生活需要或支援地方治安、自衛、防空等勤務。

而9月份在台北舉行的以色列資安高峰論壇中，行政院技服中心在簡報「資通安全管理法」推動歷程時，提及行政院12月1日才會匯整國內關鍵基礎設施。

國防部證實，今年向國防部申請「軍事勤務隊」部會計有衛福部、交通部及教育部等單位，申請目的為協力醫院、雷達站、港口及辦公大樓機電等設施，於短時間內緊急搶修回復正常運作。但對於「國家關鍵基礎設施」的自衛及防空事宜，依「召集規則」規定，目前非屬軍事勤務隊支援任務範疇。

但國防部進一步表示，對國家及軍事重要關鍵基礎設施與重要目標，原採用防空槍砲防護，隨近年武器效能提升，對重要關鍵基礎設施已改採火力涵蓋方式防護。而國軍當前防護作為是考量敵情威脅縝密規劃，均能透過聯合情、監、偵系統有效掌握共軍動態，對各式飛行器及無人機，均可運用各型防空武器實施反制。後續國軍因應敵情威脅程度與作戰需求，持續檢討相關武器裝備，目前防空兵火力均能有效防護各目標安全，籲請國人放心。