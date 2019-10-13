201師金門戰共軍 「古寧頭大捷70周年影像展」揭秘
今年是金門古寧頭大捷70周年，昔日參戰的陸軍201師孫立人部隊攝影官之子，找出大戰前後未曾曝光的影像，在本月於南北兩地舉行「古寧頭大捷70周年影像展」，披露當年參戰部隊赴金參戰與戰後返台實況。
昔日201師攝影官羅超群，攝下眾多孫立人珍貴影像。羅子羅廣仁目前任職中央社，是這次影像展策展人。他上午在臉書以「尋找影中人 ！請您來回味當年凱旋榮耀的身影」為題貼文，說明辦理影展初衷。
羅廣仁指出，1949年國共內戰，大陸失守，國軍南遷。22兵團司令李良榮8月奉派駐守金門，急電在臺灣練兵的臺灣防衛總司令孫立人派新軍增援，孫立人立即命令完成整訓的201師601、602團約7000人，從8月31日起先後搭乘中字號戰車登陸艦、福民輪、延闓輪和太平輪馳援金門，配屬25軍。
羅廣仁在貼文中表示：對不起！讓您久等了，兩年前承諾要舉辦影像展向你們這些老戰士致敬，到今天才籌辦完成。70年前你們慷慨赴義，勇往金門，在保衛台灣第一戰「古寧頭戰役」立下第一功，沒有被遺忘。
羅廣仁說：兩年前5月6日，您獨自杵著雨傘到南昌路陸軍聯誼廳（孫立人將軍官邸）看我策展籌辦的「世紀名將 孫立人將軍特展」。當時看到您駐足凝視著古寧頭大捷二零一師凱旋的歷史照片，彷彿進入時間的迴廊，回憶當年的點滴。一問之下，您是當年201師少尉偵察官饒彥夫，6月就要過百歲生日，家住台北市文山區再興中學附近，自己搭公車再轉捷運來官邸看「老長官」。
羅廣仁指出：「我今天來看老長官！」您才說完，還不忘立正向照片裡的孫立人將軍敬禮致敬。您說，孫將軍練兵嚴格訓練，帶兵帶心、愛護照顧，所以能獲得舊屬永遠的崇敬。還說，想不到能看到201師回來的歷史影像。
羅廣仁說：我當時心情好激動，因為您一百歲了還感念老長官來致敬，而且身體這麼硬朗，可見當年的訓練打底有多深；心想您當年和二零一師戰士們在古寧頭堅守第一線與敵肉搏，誓死不退，重創共軍，第一時間挺住戰局，粉碎了共軍拿下金門、解放台灣的企圖，才更應該向你們這些保衛台灣的戰鬥英雄致敬。我信口說了「回頭我再找找看父親留下來的底片，來年辦個古寧頭大捷特展，請您和老戰士們來回味當年」。
羅廣仁表示：兩個月前看到中共今年大肆慶祝建政70周年，我驚覺1949年古寧頭大捷也是70周年，並想起兩年前對您的承諾應該兌現，連夜從父親留下當年因「孫立人案」 險些化為灰燼的底片，找到了寫著「古寧頭」、「二零一師」的3捲底片，並從底片顯影的樣片中看到你們當年慷慨赴義和光榮凱旋的身影。
羅廣仁說：雖然曾向國防部展示這批未曾曝光的照片，期待能配合官方的紀念活動舉辦特展，可惜的是即使是國防部長很重視這些歷史影像的價值，但軍史館舉辦古寧頭特展已有原先的規劃，只能展示3張具代表性的畫面，未能完整呈現這批照片。但各位高齡90近百的的老戰士，不可能再等10年「紀念古寧頭80周年」！
羅廣仁表示：「政府不方便做的，我們來做！」感謝國防部給我這個機會來幫忙完成，也感恩許多朋友在我短時間的籌辦過程，主動提供贊助與資源，支持為真正捍衛台灣，70年前在金門為台灣拚命和共軍搏鬥的老戰士辦展，讓古寧頭大捷戰鬥英雄重返榮耀，讓後代看到你們為國家和台灣這片土地的奉獻是多麼偉大，當年凱旋榮歸是多麼值得驕傲。
羅廣仁強調：「一戰古寧頭，再戰大二膽，同仇敵愾，消滅匪黨，光輝的八二三」，沒有古寧頭大捷，不會有後來的八二三，更不會有現在臺澎金馬的安定繁榮。1949年你們為保衛臺灣在古寧頭浴血奮戰，締造史詩般的「古寧頭大捷」，振奮了台灣民心士氣，改變了海峽兩岸的命運，讓台澎金馬安定發展70年。
羅廣仁指出：為老戰士們舉辦的「古寧頭大捷70周年影像展」10月19日在新北市中和區八二三紀念公園內的國立臺灣圖館灣藝文走廊開幕，10月25日在高雄市駁二藝術特區的自行車倉庫開展，展期都是一個月，期待古寧頭參戰的老戰士和家屬、後代能來參觀。
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