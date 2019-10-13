201師金門戰共軍 「古寧頭大捷70周年影像展」揭秘

2019-10-13 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



今年是金門古寧頭大捷70周年，昔日參戰的陸軍201師孫立人部隊攝影官之子，找出大戰前後未曾曝光的影像，在本月於南北兩地舉行「古寧頭大捷70周年影像展」，披露當年參戰部隊赴金參戰與戰後返台實況。

昔日201師攝影官羅超群，攝下眾多孫立人珍貴影像。羅子羅廣仁目前任職中央社，是這次影像展策展人。他上午在臉書以「尋找影中人 ！請您來回味當年凱旋榮耀的身影」為題貼文，說明辦理影展初衷。

羅廣仁指出，1949年國共內戰，大陸失守，國軍南遷。22兵團司令李良榮8月奉派駐守金門，急電在臺灣練兵的臺灣防衛總司令孫立人派新軍增援，孫立人立即命令完成整訓的201師601、602團約7000人，從8月31日起先後搭乘中字號戰車登陸艦、福民輪、延闓輪和太平輪馳援金門，配屬25軍。

羅廣仁在貼文中表示：對不起！讓您久等了，兩年前承諾要舉辦影像展向你們這些老戰士致敬，到今天才籌辦完成。70年前你們慷慨赴義，勇往金門，在保衛台灣第一戰「古寧頭戰役」立下第一功，沒有被遺忘。

羅廣仁說：兩年前5月6日，您獨自杵著雨傘到南昌路陸軍聯誼廳（孫立人將軍官邸）看我策展籌辦的「世紀名將 孫立人將軍特展」。當時看到您駐足凝視著古寧頭大捷二零一師凱旋的歷史照片，彷彿進入時間的迴廊，回憶當年的點滴。一問之下，您是當年201師少尉偵察官饒彥夫，6月就要過百歲生日，家住台北市文山區再興中學附近，自己搭公車再轉捷運來官邸看「老長官」。

羅廣仁指出：「我今天來看老長官！」您才說完，還不忘立正向照片裡的孫立人將軍敬禮致敬。您說，孫將軍練兵嚴格訓練，帶兵帶心、愛護照顧，所以能獲得舊屬永遠的崇敬。還說，想不到能看到201師回來的歷史影像。

羅廣仁說：我當時心情好激動，因為您一百歲了還感念老長官來致敬，而且身體這麼硬朗，可見當年的訓練打底有多深；心想您當年和二零一師戰士們在古寧頭堅守第一線與敵肉搏，誓死不退，重創共軍，第一時間挺住戰局，粉碎了共軍拿下金門、解放台灣的企圖，才更應該向你們這些保衛台灣的戰鬥英雄致敬。我信口說了「回頭我再找找看父親留下來的底片，來年辦個古寧頭大捷特展，請您和老戰士們來回味當年」。

羅廣仁表示：兩個月前看到中共今年大肆慶祝建政70周年，我驚覺1949年古寧頭大捷也是70周年，並想起兩年前對您的承諾應該兌現，連夜從父親留下當年因「孫立人案」 險些化為灰燼的底片，找到了寫著「古寧頭」、「二零一師」的3捲底片，並從底片顯影的樣片中看到你們當年慷慨赴義和光榮凱旋的身影。

羅廣仁說：雖然曾向國防部展示這批未曾曝光的照片，期待能配合官方的紀念活動舉辦特展，可惜的是即使是國防部長很重視這些歷史影像的價值，但軍史館舉辦古寧頭特展已有原先的規劃，只能展示3張具代表性的畫面，未能完整呈現這批照片。但各位高齡90近百的的老戰士，不可能再等10年「紀念古寧頭80周年」！

羅廣仁表示：「政府不方便做的，我們來做！」感謝國防部給我這個機會來幫忙完成，也感恩許多朋友在我短時間的籌辦過程，主動提供贊助與資源，支持為真正捍衛台灣，70年前在金門為台灣拚命和共軍搏鬥的老戰士辦展，讓古寧頭大捷戰鬥英雄重返榮耀，讓後代看到你們為國家和台灣這片土地的奉獻是多麼偉大，當年凱旋榮歸是多麼值得驕傲。

羅廣仁強調：「一戰古寧頭，再戰大二膽，同仇敵愾，消滅匪黨，光輝的八二三」，沒有古寧頭大捷，不會有後來的八二三，更不會有現在臺澎金馬的安定繁榮。1949年你們為保衛臺灣在古寧頭浴血奮戰，締造史詩般的「古寧頭大捷」，振奮了台灣民心士氣，改變了海峽兩岸的命運，讓台澎金馬安定發展70年。