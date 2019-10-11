陸、海軍官兼差營內搞直銷違犯禁令 國防部查處

2019-10-11 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



軍方傳有軍官在營內違規兼差從事直銷，拉袍澤入夥，還穿華服拍照宣傳，7、8月兩度被袍澤張貼到「靠北長官」爆料檢舉，指軍方不聞不問。圖/擷取自「靠北長官」臉書粉絲專頁 分享 facebook 海軍、陸軍被爆有軍官兼差在軍營內從事直銷，國防部今天表示，違規者已依「國軍人員不得在外兼職兼差規定」，分別由陸軍、海軍司令部依規定懲處，涉案者是少數人。

針對媒體報導「軍官涉及兼差、兼職案」，國防部今（11）日表示，此案分別在104年及107年發生，均屬少數個案，且違犯規定者均已依相關規定查處。國防部強調，有關媒體報導所述「大批軍官涉及」等情事，與事實不符。

國防部表示，前於獲報上情後，即已主動調查；並於爆料網站上蒐獲有關情資，隨即再次展開全面清查。

國防部說，此案清查後，確實發現有少數現役軍官違反規定從事直銷；但大部分僅有購買商品及參加課程行為，尚未有具體從事直銷的事證；另媒體所披露的照片，即為人員參加課程後的合影。

國防部表示，依「國軍人員不得在外兼職兼差規定」，已分別由陸軍、海軍司令部依個人所涉情節，分別核予「記過兩次」至「申誡兩次」不等之處分，以儆效尤。

國防部説，國防部將援引為案例，教育官兵正確認知，持續宣導不得在外兼職兼差規定，以維工作紀律與國軍內部純淨。國防部強調，切勿因少數觀念偏差幹部違犯規定，即抹煞大部分戮力於工作崗位上，捍衛國家安全的國軍官兵。