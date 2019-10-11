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首次出手就上手／漲一倍賣不賣？存股六大關鍵時刻一次掌握

「軍官團」營內搞直銷袍澤反感 紛遭記過申誡處分

2019-10-11 13:40聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

軍方傳有軍官在營內違規兼差從事直銷，拉袍澤入夥，還穿華服拍照宣傳，7、8月兩度被...
軍方傳有軍官在營內違規兼差從事直銷，拉袍澤入夥，還穿華服拍照宣傳，7、8月兩度被袍澤張貼到「靠北長官」爆料檢舉，指軍方不聞不問。圖/取自「靠北長官」臉書粉絲專頁
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軍方傳有「軍官團」在營內違規兼差從事直銷，還穿華服拍照宣傳，7、8月兩度被袍澤張貼到「靠北長官」爆料檢舉，指軍方不聞不問。海軍司令部今天表示，為首軍官已被記過兩次，其他人申誡兩次。軍中禁止兼差。

有網友7月20日在靠北長官臉書粉絲頁貼照披露，點名照片中數位軍官，指其明明知道軍中不能兼職，還揪團跑去做直銷，每天都高調發勵志文；8月25日在同一粉絲專頁又有人再度檢舉，指這些軍官已被披露在「安全又美麗公司」兼職，軍方調查後未處置甚至不聞不問，任由這些人在軍中繼續兜售產品，遊說拉人入會。

今天有周刊繼之披露，有一條由職業軍人組成的傳直銷上下線系統，成員都是30歲出頭的上尉軍官，在陸軍航特部、陸軍第四地區支援指揮部、海軍海軍左營後勤支援指揮部、戰鬥系統工廠等單位服役；直銷體系及活動遍布全台，軍官還穿華服參加傳直銷表揚大會，各軍種都相繼淪陷，

對此，海軍司令部今天表示，司令部每日注搜各社群網站，如有海軍相關情資，即主動調查了解，今年7月發現爆料網站有照片直指國軍人員從事直銷，海軍隨即展開調查。

海軍司令部指出，經查照片中有5名海軍現役軍官，其中有一名周姓軍官與其妻共同從事直銷；另四名軍官經友人介紹僅有購買商品及課程，尚未有從事直銷事證，而網站中的照片則是成員上完課程的合影，並非宣傳照片。海軍依「國軍人員不得在外兼職兼差規定」核予周姓軍官「記過兩次」處分；其餘四位軍官核予「申誡兩次」處分。

海軍司令部強調，司令部將援引為案例持續加強宣導要求官兵不得在外兼職兼差，杜絕類案肇生，以維工作紀律。

國軍

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