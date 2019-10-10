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國軍陸空兵力投入府前國慶大會 展現堅實戰力

2019-10-10 12:49聯合報 記者洪哲政／即時報導

今天國慶日，國防部統計軍方投入府前凱道慶祝108年國慶慶祝大會的兵力。國防部説，國軍躬逢國家盛事，在各國貴賓及海、內外國人面前，展現堅實戰力。

國防部表示，配合國慶籌備委員會規劃，國防部計有「陸軍專科學校戰鼓暨熱舞」、「國軍聯合樂隊暨三軍儀隊聯合操演」、「海陸特勤隊反恐操演」、「直升機空中分列式」、「運輸直升機吊掛巨型國旗」、「憲兵快速反應連編隊操演」及「IDF經國號戰及AT-3雷虎特技小組教練機衝場」等多項演出。

此次序幕暖場由陸軍專科學校勇士戰鼓隊及熱舞社等396名學生擔綱演出。戰鼓隊以108面戰鼓搭配16面戰旗，呈現氣勢磅礡的陸軍勇士精神，並以輕快動感、活力四射的熱舞表演，展現軍校生允文允武、青春活潑的一面。

接續由國防部聯合樂隊暨三軍儀隊389員進行組曲演奏及花式操槍。由樂隊演奏「攜手飛揚進行曲」、「萬世英豪」、「大地守護者」、「牽手」及「我要飛」等5首曲目，並由儀隊操演「勝利之翼隊形」、「眾志成城隊形」、「六角隊型」、「無限隊形」、「三軍聯合隊型」、「方陣隊型」、「菱形隊型」、「鑽石隊型」及「勝利雙十隊形」等動態變換隊形。

緊接著出場的是海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤部隊反恐戰技操演，運用三種不同類型方式突入，展現陸戰特勤隊平日精實訓練的成效。

序幕最後，由空軍UH-60M救護直升機、海軍S-70C反潛直升機，以及陸軍AH-64E、AH-1W攻擊直升機各3架所編成，共區分四個梯隊依序通過會場上空，並由素有忠貞鐵騎之稱的國防部憲兵指揮部快速反應連，組成「屏障隊形」配合三軍樂儀隊進場。

慶祝大會在國歌演唱時，由陸軍CH-47SD運輸直升機，吊掛巨幅國旗進場並飛越觀禮台，傳遞出軍民同心讓臺灣更好，飛躍到國際；總統致詞後由憲兵指揮部快速反應連，配合三軍樂儀隊退場。

主題表演則由陸軍司令部派遣悍馬車12輛、中型戰術輪車6輛組成英雄車隊，提供國軍楷模代表、中華職棒選手、亞錦賽成棒代表隊、世大運奪牌選手，以及勞動部技勤得獎人員搭乘。

接續由憲兵指揮部快速反應連進行「編隊駕技操演」，該連使用54輛重型機車，其中有7位女性官兵車手，操演「斜線交錯」、「雙十隊形」、「四方交錯」及「雙V交錯」等動態隊形變化，展現鐵騎雄風慶賀雙十之意涵。

最後，由空軍IDF經國號戰鬥機與AT-3教練機採五機大雁隊形編隊，由西向東通過總統府上空，藉由整齊的隊形及震懾全場的引擎聲，為中華民國108年國慶慶祝大會畫下圓滿的句點。

陸軍航特部兩架CH-47SD運輸直升機10日執行國慶操演任務，在國歌聲中，吊掛巨...
陸軍航特部兩架CH-47SD運輸直升機10日執行國慶操演任務，在國歌聲中，吊掛巨幅國旗通過總統府前廣場上空，隨後繞行至總統府後方，順利完成操演任務。圖/軍聞社
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海軍陸戰隊特勤中隊今天在108年國慶大會實施反恐特戰操演。圖/軍聞社
海軍陸戰隊特勤中隊今天在108年國慶大會實施反恐特戰操演。圖/軍聞社
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空軍救護隊UH-60M直升機10日執行國慶操演任務，通過府前上空。圖/軍聞社
空軍救護隊UH-60M直升機10日執行國慶操演任務，通過府前上空。圖/軍聞社
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空軍救護隊UH-60M直升機10日執行國慶操演任務，通過府前上空。圖/軍聞社
空軍救護隊UH-60M直升機10日執行國慶操演任務，通過府前上空。圖/軍聞社
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國軍官兵10日在「攜手世界，臺灣耀飛」108年國慶大會上帶來精彩操演。圖/軍聞社
國軍官兵10日在「攜手世界，臺灣耀飛」108年國慶大會上帶來精彩操演。圖/軍聞社
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陸軍航特部兩架CH-47SD運輸直升機10日執行國慶操演任務，在國歌聲中，吊掛巨...
陸軍航特部兩架CH-47SD運輸直升機10日執行國慶操演任務，在國歌聲中，吊掛巨幅國旗通過總統府前廣場上空，隨後繞行至總統府後方，順利完成操演任務。圖/軍聞社
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