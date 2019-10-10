雷虎小組國慶壓軸衝場 三色彩煙超美全場驚呼

2019-10-10 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／即時報導



今天是中華民國108年國慶日，府前在艷陽下舉行「攜手世界．台灣耀飛」國慶大會，今年國歌領唱由歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父和鋼琴家藤田梓，以及30位東南亞新住民負責，展現我國多元包容的特色，2架陸軍CH-47型直升機則吊掛著巨幅國旗，緩緩通過總統府前廣場上空，現場爭相抬頭致敬、拍攝；雷虎小組壓軸衝場時留下三色彩煙，也讓全場驚呼。

國慶大會一早就已經有僑胞與訪團陸續就定位，安檢人員也不敢大意，紛紛要求拿出觀禮證，打開包包並且試飲自己帶來的飲用水，才能通過安檢門，錯走不同區域的觀禮證民眾，則會在安檢人員的陪同下，指引到位。根據外交部禮賓處統計，截至本年10月9日為止，來台出席我國慶慶典的各國重要訪賓共計20團317人，其中亞太地區6團聲勢最大，北美與拉美則共有7團。

國慶大會國軍占了重要角色，序幕暖就先有陸軍專科學校穿著國旗裝熱舞，緊接著換個氣氛有樂旗展演、台灣培德體育會的舞獅表演之後，三軍樂儀隊也帥氣上陣，帶來首波小高潮，而海軍陸戰隊特勤隊帶來花式操槍與反恐戰技表演，現場爆破聲四起，氣勢驚人。

接著，憲兵指揮部快反連則派出54輛哈雷重型機車先展演陣列，隨後整軍前導帶出23台國慶花車遊行隊伍，今年亮點包括還有我國拿下好成績的技職國手登上英雄車隊，另外推動國機國造、國艦國造的漢翔、台船首度參與國慶花車遊行，漢翔主題更是日前才出廠的首架新式高教機「勇鷹號」；大甲鎮瀾宮、紫南宮等等也都共襄盛舉。