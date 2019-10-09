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LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾

海軍通指部指揮官要部屬埋單餐費錢進口袋 遭拔官法辦

2019-10-09 13:09聯合報 記者洪哲政／台北報導

位在大直海軍司令部內的海軍通信系統指揮部，指揮官每月有一定額度的事務費可運用，作為領導統御所需宴請部屬交誼之用。這名郭姓指揮官月前下班後宴請部屬，食罷要部屬各自分攤萬元餐費，他則拿走發票向會計室辦理核銷事務費，錢進他口袋，部屬小心翼翼暗示長官還錢，指揮官充耳不聞。事件曝光後，海軍司令黃曙光拔掉貪小便宜的指揮官，將他移送法辦。

海軍司令部通信系統指揮部郭姓上校，公務上有事務費可支應因應領導統御所需的聚餐交誼費用，他月前下班後邀部屬餐敘，餐會結束後要求與會部屬埋單，分攤墊付一萬餘元的餐費，部屬依指示分攤付帳，認為有事務費的指揮官事後會還錢。

孰知郭某指示傳令拿發票向會計辦理核銷該筆餐費，經費匯入他帳戶後，他卻當作沒聚餐這回事，也未將錢還給埋單的下屬，將萬元事務費中飽私囊。部屬多次暗示還錢，郭充耳不聞。事件被反應給督察單位，對於郭某敢在司令眼下貪汙，上校當場丟官。

海軍司令部今天表示，此案為自查案件，司令部在接獲通報後，立即由督察長室成立專案小組主動調查。而司令部已完成行政調查，所屬通信指揮部指揮官郭上校疑涉經費不實結報案，經查屬實。已將郭某依規定移送法辦，並調離現職，待命接受司法調查。

海軍司令部強調，海軍自106年起實施「清流專案」，針對犯法及重大違紀人員，不分階級高低一律嚴辦，絕不包庇，以端正風氣，確保單位純淨與安全。

海軍通信系統指揮部位在台北大直海軍司令部內。圖／翻攝GOOGLE EARTH
海軍通信系統指揮部位在台北大直海軍司令部內。圖／翻攝GOOGLE EARTH
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