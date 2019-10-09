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這個好好吃！陸戰兵下聯訓基地狂呼吃不飽還要

2019-10-09 10:04聯合報 記者洪哲政／台北報導

陸戰隊66旅2營出示「酸辣湯配麵」伙食照。陸戰隊66旅提供
陸戰隊66旅2營出示「酸辣湯配麵」伙食照。陸戰隊66旅提供
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海軍陸戰隊66旅第2營目前正在屏東恆春的三軍聯訓中心下基地，有官兵昨日上臉書粉絲專頁靠北長官留言喊餓說，部隊昨日中餐吃「酸辣湯配麵」，「很好吃」，可是麵只給一桶，他們每人只能分一小口，「我真的好餓啊」、「我想吃飽！」此節經媒體關切，海軍出示當日的菜色，強調已加大麵與菜量供官兵食用。

有官兵10月4日投稿靠北長官留言稱：我是陸戰66旅步2營的一名步兵，我的訴求是，我想吃飽！最近在下基地，煮的也不錯，但我吃不飽，菜量真的不太夠，像今天吃酸辣湯配麵，很好吃可是麵只給一桶，我們一人分小口，我真的好餓啊！

不過，隨即有自稱二營伙房的官兵留言稱，麵的部分他們不可能只給一桶，而且伙房還有煮飯，這位弟兄以後如果您吃不飽，麻煩直接來伙房，我們一定有辦法讓您吃飽；也有官兵留言說：那天每個部隊都有飯跟麵可選擇，麵不夠，難道飯不能吃嗎？吃不飽就不要讓我看到你們丟廚餘，敢丟就不要靠北飯菜不夠。

對此，海軍司令部了解後指出，當日聯訓中心的廳因作為演訓指揮所使用，因為參訓部隊中、晚餐飯菜是自伙房抬回連上，以便當盒分裝食用，當日主食確實有酸辣麵也有飯，官兵如果吃不飽，只要向上反應，一定有得吃。

海軍司令部說，目前海軍各單位的菜單都可兼顧營養均衡、飯菜量充足，官兵有飯菜不足都可以直接反映，不會有讓官兵餓肚子的情況發生。此案經暸解，該營為提升伙食質量，參考官兵建議變化菜單，當日改以麵食為主食，全營反應均良好，且沒有份量不足情形，此案應屬個案未即時反映所致。

海軍特別出示當天的便當菜色說，將持恆要求落實照顧官兵之責，以官兵身體健康為前提，供應多樣化且精緻美食，滿足官兵「食」與「量」的需求。官員說，此事經外界關切，部隊昨晚特別加大菜與麵量，讓官兵吃到飽。

有官兵10月4日投稿靠北長官留言稱他下基地吃不飽。圖／翻攝靠北長官臉書粉絲專頁
有官兵10月4日投稿靠北長官留言稱他下基地吃不飽。圖／翻攝靠北長官臉書粉絲專頁
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