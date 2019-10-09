台向美爭取採購M109A6自走砲 美國防部：不評論特定軍售

2019-10-09 03:16 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／即時報導



美國國防部印太事務首席副助理部長海大衛。本報資料照片 分享 facebook

國防部長嚴德發日前證實，已向美國爭取採購M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲；美國國防部印太事務首席副助理部長海大衛在「美台國防工業會議」演說時主動提及此事，雖表示在通知國會前不評論特定軍售，但指出，美方正與台灣合作，為其他所需能力準備，這些能力可能更適合嚇阻能力更強的對手。

美台商會主辦的「美台國防工業會議」6日至8日在美國馬里蘭州埃利科特市舉行，海大衛（David Helvey）7日晚間在會中發表演講，8日公布講稿。

海大衛表示，中國大陸國家主席習近平一月強調不排除對台動武的威脅，進一步破壞兩岸和平對話基礎，加劇區域不穩定局勢。

海大衛指出，習近平領導的中國共產黨挑戰基於規則的國際秩序，而且正朝著形塑一個有利於其威權治理模式的秩序，一個愈來愈嚴厲且壓制的秩序；只要看香港、西藏、新疆等地情勢，就可知習近平對未來的願景。

海大衛並批北京恐嚇、孤立、脅迫台灣，包括奪走台灣的外交盟友，透過限縮旅遊業以達經濟施壓，干預台灣大選以破壞民主，以及透過愈來愈挑釁的軍演與行動，損害印太的和平與穩定。

台灣防禦方面，海大衛表示，美方尋求與台灣夥伴交流，並了解台灣在採購、軍力結構及其它改革方面的下一步計畫；若「整體防衛構想」（Overall Defense Concept, ODC）仍為台灣的指導方針，還有許多工作要做，以確保台灣在不對稱戰爭、部隊保衛與沿海戰爭有可信的作戰部隊。

海大衛指出，美方持續鼓勵台灣建立可靠、有韌性並符合成本效益的能力，並進行必要的部隊結構改變，以確保能充分運用這些能力。

海大衛並再度建議台灣，必須投入足夠資源，要繼續增加國防預算，也要在人員與戰備方面投資更多。

海大衛也提及台灣明年一月即將舉行選舉，台灣選舉維持自由、公正、不受外國干預，至為重要。