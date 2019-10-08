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影／國慶預演 憲兵車隊、戰機衝場吸睛

2019-10-08 18:09攝影中心 記者陳正興／綜合報導

雙十國慶即將到來，國慶大會表演活動下午在總統府前廣場預演，吸引媒體與民眾前往，搶先目睹國慶表演，包括憲兵重機花式表演、空軍的經國號戰機與AT3教練機衝場，都引起民眾的滿堂彩。

學生們動感活力表演。記者陳正興／台北報導
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藝人吳鳳受邀主持國慶典。記者陳正興／台北報導
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陸軍專科學校的舞蹈表演活力十足。記者陳正興／台北報導
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三軍樂儀旗隊的旗幟在空中飛揚。記者陳正興／台北報導
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台灣新住民們為國慶活動演唱國歌。記者陳正興／台北報導
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憲兵機車連。記者陳正興／台北報導
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空軍雷虎小組。記者陳正興／台北報導
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陸軍CH-47直升機吊掛巨幅國旗，通過總統府前廣場上空。記者陳正興／台北報導
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憲兵機車連花式表演。記者陳正興／台北報導
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鶯歌國小的醒獅隊表演，動感吸睛。記者陳正興／台北報導
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三軍儀隊的操槍表演精彩絕倫。記者陳正興／台北報導
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特勤戰技操演震撼力十足。記者陳正興／台北報導
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陸軍阿帕契直升機，通過總統府前廣場上空。記者陳正興／台北報導
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國軍國慶憲兵總統府

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