強弩系統預算解凍 烏坵將展開自動化防禦武器陣地整建

2019-10-08 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北報導



海軍計畫在烏坵部署3套6座由中科院研發「國造20公厘機砲近程自動化防禦武器」，預算原遭凍結5000萬元，經海軍背書「岸置型」系統已完成戰測且符合需求，立法院院會日前通過預算解凍案，啟動陣地整建與裝備產製作業。

海軍司令部在108年度預算第5目「一般裝備」項下「國造20機砲研改車載機動及遙控槍塔」預算，編列2億2573萬3千元，但立法院朝野認為，2億餘元僅能採購3套，數量受限；而且中科院尚未完成裝備測評，質疑研發成果是否符合海軍需求？因此將預算凍結5000萬元。

但海軍司令部表示，此案是中科院105至107年「強弩專案」科研案，區分「岸置型」及「艦載型」20公厘近程自動化防禦武器，海軍配合中科院研發期程執行驗證。而海軍已完成初期作戰測評，並依測試標準嚴格驗收，「岸置型」與「艦載型」遙控槍塔雖均符合驗證目標值，但艦載型在效益與適應性上，評估尚不符海軍需求。