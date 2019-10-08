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強弩系統預算解凍 烏坵將展開自動化防禦武器陣地整建

2019-10-08 14:22聯合報 記者洪哲政／台北報導

海軍計畫在烏坵部署3套6座由中科院研發「國造20公厘機砲近程自動化防禦武器」，預算原遭凍結5000萬元，經海軍背書「岸置型」系統已完成戰測且符合需求，立法院院會日前通過預算解凍案，啟動陣地整建與裝備產製作業。

海軍司令部在108年度預算第5目「一般裝備」項下「國造20機砲研改車載機動及遙控槍塔」預算，編列2億2573萬3千元，但立法院朝野認為，2億餘元僅能採購3套，數量受限；而且中科院尚未完成裝備測評，質疑研發成果是否符合海軍需求？因此將預算凍結5000萬元。

但海軍司令部表示，此案是中科院105至107年「強弩專案」科研案，區分「岸置型」及「艦載型」20公厘近程自動化防禦武器，海軍配合中科院研發期程執行驗證。而海軍已完成初期作戰測評，並依測試標準嚴格驗收，「岸置型」與「艦載型」遙控槍塔雖均符合驗證目標值，但艦載型在效益與適應性上，評估尚不符海軍需求。

海軍司令部表示，烏坵現有岸置傳統火砲已無法滿足作戰需求，因此建置自動化防禦武器系統，海軍計畫將國造20公厘機砲近程自動化防禦武器建案，於108至109年於海軍烏坵守備大隊部署3套6座岸置型遙控槍塔，搭配現有岸置火砲可涵蓋全島周邊海域，有效提升反制敵登陸及空機降火力。

海軍司令部表示，烏坵現有岸置傳統火砲已無法滿足作戰需求。圖／軍聞社
海軍司令部表示，烏坵現有岸置傳統火砲已無法滿足作戰需求。圖／軍聞社
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海軍計畫在烏坵部署3套6座由中科院研發「國造20公厘機砲近程自動化防禦武器」。圖...
海軍計畫在烏坵部署3套6座由中科院研發「國造20公厘機砲近程自動化防禦武器」。圖／中科院
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「國造20公厘機砲近程自動化防禦武器」系統中的光電儀。圖／中科院
「國造20公厘機砲近程自動化防禦武器」系統中的光電儀。圖／中科院
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「國造20公厘機砲近程自動化防禦武器」系統中的操控台。圖／中科院
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