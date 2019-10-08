台美合作後勤供應鏈 陳文政：近期內會有「可觀成就」

2019-10-08 08:44 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／即時報導



國防部副部長張冠群7日在美指出，正與美方洽談「後勤供應鏈」合作，美方有正面的意願；國安會副秘書長陳文政則預告，雙邊產業在維保上的合作，近期內會有「很可觀的成就」出現。

美台商會主辦的「美台國防工業會議」6日至8日在美國馬里蘭州埃利科特市舉行，與會的張冠群7日上午發表主題演說指出，若美方對台軍售能夠常態化，更有助台灣戰力提升；期盼未來的武器採購，不僅是主裝備獲得，對於後勤維護能量，也是我方希望未來可合作的重點。

張冠群與陳文政7日舉行記者會時再度提到，希望未來在整體後勤方面，美方也能與台灣廠商建立在地的「後勤供應鏈」，這是未來努力的一個方向。

被問及「後勤供應鏈」的項目、時程等細節，張冠群表示，現在剛開始，我方把想法提出來，至於未來如何規畫時程、項目，之後要談；至於美方對此事的意願，張冠群稱，有正面的意願。

陳文政補充說，經過幾次美台國防工業會議後，已讓美方充分了解台灣國防產業的產能與研發能量；「我們剛提到的，雙邊產業在維保上的合作，我相信近期內一定會有很可觀的成就出現。」

面對媒體追問何謂「很可觀的成就」，陳文政表示，具體項目涉及商業機密，無法透露；至於所謂的「近期」多近，陳文政說，幾個月以內，但是他講出「可觀」，若再講時間點、產業別，一下就猜出來了。