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美台國防會議 我盼美個案軍售常態化

2019-10-08 00:27聯合報 特派記者張加／埃利科特市七日電

「美台國防工業會議」成為藍綠交鋒戰場，今年由國防部副部長張冠群（中）代表赴美出席...
「美台國防工業會議」成為藍綠交鋒戰場，今年由國防部副部長張冠群（中）代表赴美出席。 圖／聯合報系資料照片
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國防部副部長張冠群七日在美台國防工業會議致詞，盼美國將個案性軍售予以常態化，有助台灣戰力提升；也期盼未來武器採購不僅是主裝備，後勤維護能量，也是我希望可合作的重點。

美台商會主辦「美台國防工業會議」六日至八日登場，應邀出席的國民黨立委許毓仁在臉書指出，美國在台協會主席莫健在開幕演講提到，希望立法院能支持通過、台灣針對國防的需求，除了短期需要，更需注重長期培養，針對後備軍力長期投資，目前來看這是一個隱憂。此外，針對網路資訊戰必須要加強防禦，網戰已成為不對稱戰爭中一個重要決勝關鍵。

張冠群與國民黨代表、韓國瑜國政團成員黃介正於七日上午和中午分別演講，晚間則由美國防部印太事務首席副助理部長海大衛演說。

張冠群的講稿提及，自己的國家自己救，除自外採購必要武器系統，台灣不會忘記應負起的責任，未來每年會依財力狀況及敵情威脅評估，持續增加國防預算，推動國防自主，也期盼強化長期服役時後勤維護能量。

張冠群說，配合近期售台M1A2T型戰車及F-16V型戰機，美國產業可與台廠家合作，協助在台建立廠級維修能量，降低維護成本，也可提升維修效率及增強我作戰持續力。

美台商會會長韓儒伯六日舉行記者會表示，今年約一九○人與會，蔡政府官員包括張冠群、國安會副秘書長陳文政等人；國民黨由立委江啟臣、許毓仁，韓國瑜國政團成員包括淡江大學副教授黃介正、國防部前副部長陳永康、國安局前駐美特派員田在勱。

國防部國民黨國防預算美國在台協會軍售

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