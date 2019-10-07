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張冠群盼美對台軍售常態化 後勤維護能合作

2019-10-07 22:52聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

國防部副部長張冠群7日在美台國防工業會議致詞感謝美近期對台軍售，並指出，若美方對台軍售能夠常態化，更有助台灣戰力提升；張冠群也表示，期盼未來的武器採購，不僅是主裝備獲得，對於後勤維護能量，也是我方希望未來可合作的重點。

張冠群的講稿提及，「自己的國家自已救」，除了自外採購必要武器系統之外，台灣也不會忘記自己應負起的責任，推動「國防自主」；未來每年會依財力狀況及敵情威脅進行評估，持續增加國防預算，以推動國防自主。

立委許毓仁在臉書轉述美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）上午演說的幾項重點，包括根據台灣關係法，美國會持續針對台灣需求提供相對應的武器項目、數量跟品質上都需維持能讓台灣防衛自主，希望中華民國立法院能夠支持國防預算5.2%，針對F-16V軍購特別預算希望立法院支持通過；台灣針對國防的需求，除了短期需要之外，更需要注重長期的培養，並且針對後備軍力要做長期的投資，目前來看這是一個隱憂。

根據許毓仁轉述，莫建也提到一個重點，針對網路資訊戰必須要加強防禦，網戰已成為不對稱戰爭中一個重要決勝關鍵。

美台商會主辦的「美台國防工業會議」 6日至8日在美國馬里蘭州埃利科特市舉行，張冠群與國民黨代表、韓國瑜國政顧問團成員黃介正於7日上午和中午分別演講，晚間則由美國國防部印太事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）發表演說。

張冠群指出，近來中共挹注大量預算進行軍事現代化，對台威嚇逐漸提高；面對中共龐大的軍事威脅，中華民國台灣不會與其進行軍備競賽，我方將善加利用台海的地緣優勢，發揮「創新／不對稱」作戰思維，達成「迫敵奪台任務失敗」的作戰目標。

台美國防合作部分，張冠群感謝美方近期通過的軍售案，以個案處理，而非以往的包裹式處理；因為如果美國能將個案性軍售審查予以常態化，將有助於台灣可以隨時基於防衛需求，提出採購項目，有利整體建軍規畫與預算編列，更有助台灣戰力的提升。

張冠群並表示，台灣也期盼未來的武器採購，不只是主裝備獲得，對於長期服役時的後勤維護能量，也是我方非常重視及希望未來可以合作的重點。

張冠群提出，配合近期售予台灣M1A2T型戰車及F-16V（Block70）型戰機，美國產業可進一步與台廠家合作，協助在台灣建立廠級維修能量，這不僅可協助降低維護成本，也可提升維修效率及增強我作戰的持續力。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）6日舉行記者會表示，今年約190人參與，蔡政府官員包括張冠群、國安會副秘書長陳文政等人；國民黨則由立委江啟臣、許毓仁，以及韓國瑜國政顧問團成員，包括淡江大學副教授黃介正、前國防部副部長陳永康、國安局前駐美中將特派員田在勱。

國防部軍備副部長張冠群。本報資料照片
國防部軍備副部長張冠群。本報資料照片
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國防部軍售F-16AIT

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