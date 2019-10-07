護理師變身偵查精兵 郭慧珍成海巡「TOP GUN」

2019-10-07 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北報導



郭慧珍是海巡署測考中心成立以來，首位進用女性文職主任教官。圖／海巡署提供 分享 facebook

海巡署教育訓練測考中心於今（7）日辦理首梯「隊長職前訓練班」，行列中唯一的女性科長郭慧珍，當年是海巡署成立招考首批海巡特考人員，現在成為測考中心成立以來，首位進用女性文職主任教官，將負責海巡高階人力訓練工作。

郭慧珍原是護理師，在中山醫學院附設醫院外科加護病房服務一年後，考上海巡特考，服務於情報偵防體系外勤工作十多年，4年前轉任教學工作。

海巡署教育訓練測考中心表示，郭慧珍為海巡特考三等海巡行政合格，中山醫學院、國立台灣海洋大學研究所畢業，曾於情報偵防體系歷任查緝員、專員、分隊長（組主任）等職務，96至98年陸續破獲人體夾藏海洛因案、國際公約瀕臨絕種保育類動物走私案、運搬船直航大陸走私案，98至100年於肅槍專案期間累計查獲各式長短槍16枝，肅槍成效為當年度第一名，並破獲台南市組織犯罪集團案，偵訊移送超過百人次，101年破獲國內首宗麻黃草製毒工廠，查獲原料及半成品237.6公斤及大批槍彈，獲薦報模範海巡人員。

郭慧珍101年調至東部分署情報科專員期間，研擬各項績效考核精進方案，並陸續參與「救生救難演練、金檔獎、海巡服務座談、政府服務品質獎、國家情報會議」；103年調任中巡局嘉義機動查緝隊擔任分隊長，帶領新進特考班人員破獲漁船走私香菸案、各式槍毒案，並撰擬讀書心得寫作獲海巡署第六名，內外勤職務皆表現優異。

郭慧珍4年前以第一名考取海巡署教育訓練測考中心教官，成為該中心首位從查緝體系進用之文職主任教官，講授犯罪偵防實務，並主導推動志願士兵司法警察專長階段訓練、教材數位化，以及近期的海巡職能輔導計畫。

海巡署轉述郭慧珍的話表示，認為自己很幸運，海巡署成立躬逢其盛，從醫學跨域查緝工作，18年來歷任海巡署北、中、南、東各項內外勤職務，從拿針、拿槍到拿筆，並於工作之餘學習第二外語、寫作投稿以及舞蹈，多元面向的才華與努力，皆因有海巡署性平友善的職場，才得以盡情發揮與展現，未來亦希望能持續精進，為海巡署教育訓練測考中心人才培育工作貢獻己力。