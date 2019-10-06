藍委再質疑軍機出現韓家農舍上空 國防部：救災訓練

2019-10-06 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬原位於雲林古坑的農舍合法性受到關注期間，外界注意到當地上空有空軍直升機盤旋，一度有媒體引述挺韓網友說法，質疑韓國瑜被當成「敵國」。空軍月前其實已解釋這是「例行飛行訓練」，但近期仍有藍委質疑空軍此舉，為「確保國軍軍事力量效忠國家、無不正當利用」，要求軍方必須說明詳細訓練內容釋疑。國防部近日首度回應表示，當時飛越古坑的是空軍救護隊直升機，正在進行吊掛等救災訓練。

國民黨立委陳學聖最新向行政院提出書面質詢表示，「空軍救護隊」是國軍唯一執行「軍事搜救」的直升機部隊，依其任務所賦屬性，是以軍事搜救為主，副勤方為支援民間搜救及救災。既為搜救與救災，當難以預演、或有事前完善前置規畫。但空軍司令部7月間針對媒體報導「空軍直升機飛越雲林古坑地區」一事，對外卻表示為「例行」飛行訓練，令人費解。

陳學聖表示，「空軍救護隊」的組成目的，主要為擔負軍事搜救、沿海巡邏、偵照、運補、元首及政府軍政長官視導專機、新武器研發支援等任務為主，兼負山、海難、空難、緊急傷（病）患後送及重大災害搶救等民間救護任務。可見其專責為軍事搜救相關任務；除有絕對必要，才支援民間救災。每次任務執行，機上空軍救護隊完整任務人員編制需包含飛行員、空勤機工長、航空救護士等，且多為高山山難或海上失事等艱危搜救。既為搜救與救災，必難事先預演或完善預知而規畫；即便有所演訓，依其軍隊任務屬性，亦當以軍事搜救演練、模擬擔任元首及政府軍政長官視導專機、新武器研發支援等任務為先，而非民間救援任務演練為主。

陳學聖說，近期卻發生空軍救護隊所屬直升機多次飛越雲林古坑上空。經媒體批露後，國防部空軍司令部對外表示：「係屬救護隊平時例行救護訓練空域之一，長期以往均於該地點執行各項救護訓練，以因應各類型搜救任務所需，當月已於該空域執行十多架次飛行訓練。」他質疑，雲林古坑僅為丘陵地形，非屬高山或海岸，上述情事與空軍救護隊所賦任責和所需訓練似無任何相關且無任何必要。

他要求，為確保國軍軍事力量效忠國家、無不正當利用、並澄清外界疑慮，他要求國防部提供空軍救護隊7月份在雲林古坑地區所執行「十多架次」飛行訓練之詳細內容，包括機上乘員等。