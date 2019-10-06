國防部：中科院接觸機密管制出境人數達1516人

2019-10-06 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院5月7日三讀通過「國家機密保護法」部分條文修正案，涉密人員退離職後，出境管制最長可管制6年；另加重洩密者刑期最高10年。國防部上午表示，國防部已督導中山科學研究院依法重新檢討接觸國家機密人員計1516人，並完成涉密人員檔案上傳，並針對實際參與機密專案人員，調整管制出入境納管年限。

「上報」上午報導指出，研製國軍重要武器系統的中科院，因行政法人後已非國防部所屬單位，又未明確列入是管制機關與單位，據稱中科院在管制出境修法通過後，就主動發文給移民署，說明依法與維護員工權益，要求將中科院通報幾千位列管人員名單從出入境電腦資料庫中下線，由中科院自行管制，此舉讓國境之門無法有效管制中科院員工出入境達5個月之久。

但國防部上午也表示，因應國家機密保護法第26條於5月12日修正公布施行，將原涉及國家機密人員管制出境年限，自「3年以下」延長為「最少管制3年」，中科院依國家機密保護法第5條「精準核密」原則，重新辦理涉密人員清查作業。