親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

桃園機場地勤拖飛機碰撞空橋 發動機整流罩受損班機延誤

重要性不亞於明星咖啡！ 台北朝風咖啡店突遭拆

看板女兵遭性騷憤而退伍 國防部將涉案少將拔官撤職

2019-10-06 11:31聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍一名清秀貌美、曾膺選宣傳軍中生活的看板女兵，長期遭已婚少將主官另眼「關懷」，不但要求她入夜陪同跑步，利用運動時間大膽觸摸她，甚至成天用LINE追蹤女兵，索求上傳自拍照，大膽稱「沒穿衣服的最好」，還逼她錄影唱歌給他聽。女兵不堪其擾，一再隱忍，求助卻疑遭軍中「護主」官兵圍攻，她因此於上月憤而報請退伍，離營當日將她的遭遇披露在臉書上。軍方至此大驚，緊急將少將拔官撤職，勒令他退伍，制裁無良將官。

國防部與軍種司令部均證實這起事件，強調退伍離營的女兵雖未提出性騷擾申訴，而少將也以相關舉措是「開玩笑」抗辨，但盱衡調查相關情節後，已把少將以有失官箴等理由拔官。

這名女兵相貌清秀可人，曾應軍媒公開亮相為所屬部隊生活作宣傳，但最後竟憂憤退伍，相當諷剌。她在上月退伍當日用臉書自述遭遇，披露將官如何緊迫盯人，她形容這是說也說不完的「黑暗時期」。

女兵在臉書上披露，這名少將藉故參與士官兵的跑步團體，單獨指名她陪同跑步，甚至入夜後一起跑，若因業務繁忙婉拒還會生氣，鬧得部隊雞犬不寧，但跑步前後的熱身運動時，將軍會故意狎近藉故觸摸她肚子、背、腰等部位，另用許多方式觸摸她。

尤有甚者，女兵說，這名少將會用LINE追蹤她，不但曾要求她錄影唱歌給他聽，邀約她晚上吃宵夜，甚至還要求上傳自拍照，稱沒穿衣服的最好。她回想起來覺得非常噁心。

女兵不是沒有申援，但她向鄰近主管求助時，卻一度被「護主」者不辨是非的攻擊。女兵抱怨，有些官兵說她笨不懂得巴結，在軍中應該懂得跟「土皇帝」要好，就能過好日子，但她想要堅守原則。女兵自稱，她曾經想不開過，也想報復，但軍中卻教育她們在團體中要偶爾得委屈自己，成全大局，女性吃虧是正常，只要懂得保護自己。她因此放下怨恨，加以忍耐，寧退伍離營選擇她要的生活，不舉發少將惡行，相信為惡者總有報應。

國軍一名清秀貌美、曾膺選宣傳軍中生活的看板女兵，長期遭已婚少將主官另眼「關懷」，...
國軍一名清秀貌美、曾膺選宣傳軍中生活的看板女兵，長期遭已婚少將主官另眼「關懷」，不但要求她入夜陪同跑步，利用運動時間大膽觸摸她，甚至成天用LINE追蹤女兵，索求上傳自拍照，大膽稱「沒穿衣服的最好」，還逼她錄影唱歌給他聽。圖/報系資料照
分享

國軍性騷擾國防部

相關新聞

國防部：中科院接觸機密管制出境人數達1516人

2019-10-06 11:37

看板女兵遭狎憂憤退伍 國軍「ME TOO」課程護女

2019-10-06 11:29

台美情報合作 政戰在台發源由淡水轉至復興崗

2019-10-05 10:43

國軍淡水神秘招待所成功閣 記述兩蔣冷戰情報風雲

2019-10-05 10:41

盤點台灣骨董武器！80歲還出任務…是奇蹟還是心酸？

2019-10-04 08:00

國慶空中分列機隊明二度預校 這個梯隊最受矚

2019-10-03 19:00

空軍少將言語、肢體騷擾部屬 遭拔官重懲

2019-10-03 15:47

熱門文章

呂秀蓮痛批蔡英文酬庸濫權 兩年就把台灣家當敗光

2019-10-05 15:35

蔡沁瑜：讓「郭台銘」三個字從國民黨陣營中消失

2019-10-05 17:22

時代力量又爆出走潮？決策委員蕭新晟宣布退黨

2019-10-05 16:58

韓國瑜總統選情亮紅燈 基層瀰漫分裂投票氛圍切割

2019-10-05 13:40

影／誰約「吳郭會」？吳敦義怒：我沒提 郭辦：不會強求

2019-10-05 17:54

韓國瑜請假赴美 黃偉哲：讓對手撿到槍還附子彈

2019-10-06 10:02

日媒封韓「遲刻魔」 王淺秋：如有立場，目的不言而喻

2019-10-05 15:20

郭家軍勸美女議員選立委有譜？ 戴寧：半個月做決定

2019-10-05 14:21

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top