看板女兵遭性騷憤而退伍 國防部將涉案少將拔官撤職
國軍一名清秀貌美、曾膺選宣傳軍中生活的看板女兵，長期遭已婚少將主官另眼「關懷」，不但要求她入夜陪同跑步，利用運動時間大膽觸摸她，甚至成天用LINE追蹤女兵，索求上傳自拍照，大膽稱「沒穿衣服的最好」，還逼她錄影唱歌給他聽。女兵不堪其擾，一再隱忍，求助卻疑遭軍中「護主」官兵圍攻，她因此於上月憤而報請退伍，離營當日將她的遭遇披露在臉書上。軍方至此大驚，緊急將少將拔官撤職，勒令他退伍，制裁無良將官。
國防部與軍種司令部均證實這起事件，強調退伍離營的女兵雖未提出性騷擾申訴，而少將也以相關舉措是「開玩笑」抗辨，但盱衡調查相關情節後，已把少將以有失官箴等理由拔官。
這名女兵相貌清秀可人，曾應軍媒公開亮相為所屬部隊生活作宣傳，但最後竟憂憤退伍，相當諷剌。她在上月退伍當日用臉書自述遭遇，披露將官如何緊迫盯人，她形容這是說也說不完的「黑暗時期」。
女兵在臉書上披露，這名少將藉故參與士官兵的跑步團體，單獨指名她陪同跑步，甚至入夜後一起跑，若因業務繁忙婉拒還會生氣，鬧得部隊雞犬不寧，但跑步前後的熱身運動時，將軍會故意狎近藉故觸摸她肚子、背、腰等部位，另用許多方式觸摸她。
尤有甚者，女兵說，這名少將會用LINE追蹤她，不但曾要求她錄影唱歌給他聽，邀約她晚上吃宵夜，甚至還要求上傳自拍照，稱沒穿衣服的最好。她回想起來覺得非常噁心。
女兵不是沒有申援，但她向鄰近主管求助時，卻一度被「護主」者不辨是非的攻擊。女兵抱怨，有些官兵說她笨不懂得巴結，在軍中應該懂得跟「土皇帝」要好，就能過好日子，但她想要堅守原則。女兵自稱，她曾經想不開過，也想報復，但軍中卻教育她們在團體中要偶爾得委屈自己，成全大局，女性吃虧是正常，只要懂得保護自己。她因此放下怨恨，加以忍耐，寧退伍離營選擇她要的生活，不舉發少將惡行，相信為惡者總有報應。
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