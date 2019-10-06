看板女兵遭性騷憤而退伍 國防部將涉案少將拔官撤職

2019-10-06 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍一名清秀貌美、曾膺選宣傳軍中生活的看板女兵，長期遭已婚少將主官另眼「關懷」，不但要求她入夜陪同跑步，利用運動時間大膽觸摸她，甚至成天用LINE追蹤女兵，索求上傳自拍照，大膽稱「沒穿衣服的最好」，還逼她錄影唱歌給他聽。女兵不堪其擾，一再隱忍，求助卻疑遭軍中「護主」官兵圍攻，她因此於上月憤而報請退伍，離營當日將她的遭遇披露在臉書上。軍方至此大驚，緊急將少將拔官撤職，勒令他退伍，制裁無良將官。

國防部與軍種司令部均證實這起事件，強調退伍離營的女兵雖未提出性騷擾申訴，而少將也以相關舉措是「開玩笑」抗辨，但盱衡調查相關情節後，已把少將以有失官箴等理由拔官。

這名女兵相貌清秀可人，曾應軍媒公開亮相為所屬部隊生活作宣傳，但最後竟憂憤退伍，相當諷剌。她在上月退伍當日用臉書自述遭遇，披露將官如何緊迫盯人，她形容這是說也說不完的「黑暗時期」。

女兵在臉書上披露，這名少將藉故參與士官兵的跑步團體，單獨指名她陪同跑步，甚至入夜後一起跑，若因業務繁忙婉拒還會生氣，鬧得部隊雞犬不寧，但跑步前後的熱身運動時，將軍會故意狎近藉故觸摸她肚子、背、腰等部位，另用許多方式觸摸她。

尤有甚者，女兵說，這名少將會用LINE追蹤她，不但曾要求她錄影唱歌給他聽，邀約她晚上吃宵夜，甚至還要求上傳自拍照，稱沒穿衣服的最好。她回想起來覺得非常噁心。