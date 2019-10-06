看板女兵遭狎憂憤退伍 國軍「ME TOO」課程護女

2019-10-06 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



一名宣傳國軍職涯的看板女兵，竟因遭少將緊迫盯人的騷擾，在軍中申援無門憂憤退伍。國防部說，國防部今年「性別主流化講習」，課程內容從「ME TOO」反性侵性騷運動培育師資，訓練女性官兵保護自己。

國軍一名清秀貌美、曾膺選宣傳軍中生活的看板女兵，長期遭已婚少將主官另眼「關懷」，不但要求她入夜陪同跑步，利用運動時間大膽觸摸她，甚至成天用LINE追蹤女兵，索求上傳自拍照，大膽稱「沒穿衣服的最好」，還逼她錄影唱歌給他聽。女兵不堪其擾，一再隱忍，求助卻疑遭軍中「護主」官兵圍攻，她因此於上月憤而報請退伍，離營當日將她的遭遇披露在臉書上。軍方至此大驚，方緊急將少將拔官撤職，勒令他報請退伍，制裁無良將官。

國防部說，將持續加強營務營規、軍法紀維護及性別平等教育的要求與宣導，以建立官兵正確的認知及瞭解相處規範。空軍司令部則表示，軍方設有性騷擾申訴管道，每季定期召開全軍性別平等工作會議，由副司令親自主持，藉專家學者與會進行案例研討、專題報告及性平觀念溝通等，教育官兵性騷擾與性侵害防治等相關法制、觀念及自我保護措施，與會官兵返回部隊後擴大宣教，落實性騷與官兵自我保護能力。

國防部進一步表示，國軍「推動性別主流化訓練實施計畫」有關教育女性官士兵如何保護自己課程計有「性別平等教育」、「工作職場互動」、「官兵相處份際」、「職場性騷擾防治」、「分手四部曲-分手安全計畫」等課程，並運用「專班訓練」、「隨班訓練」、「專題講演」、「團體討論」及「學生社團」等教育訓練方式，實施宣教，以提升女性官士兵自我保護意識。