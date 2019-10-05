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台美情報合作 政戰在台發源由淡水轉至復興崗

2019-10-05 10:43聯合報 記者洪哲政╱即時報導

前身是後備動員管理學校的「後備動員幹部訓練中心」忠莊營區，目前負責接訓宜蘭、基隆、雙北的後備軍人教召，外界對營區並不陌生，但此地在民國39年時，前總統蔣中正為整合國軍政工制度，責成蔣經國強化政工教育，選用此地作為「政工幹校」辦校的校址。

根據後備指揮部記載，民國40年，蔣經國在淡水與將領王昇籌辦政工幹校，成功閣成為臨時辦公處所，當時計畫興建兵舍15棟，及可容納500人的禮堂與教室。但新建物完成同年7月，先總統蔣公及夫人蔣宋美齡視導後，隨後指示因應「情報人員訓練」需要，將才政工幹校校地遷往北投競馬場，即現在的北投復興崗，並將此地撥付國防部情報訓練班運用，後來改制為國防部情報學校。

資料中還記載，民國70年7月16日，軍方奉核定將國防部情報學校編配台灣省警備總司令部，於72年6月1日與幹訓班併編為情報學校，同年11月1日定名為警備學校。因應動員戡亂時期終止及警備總司部任務調整，於82年5月7日改名為後備動員管理學校；民國104年依國防部核定精粹案實施計畫，後備動員管理學校配合軍事教育條例第4條修正案，該當年4月1日編組調整為後備動員幹部訓練中心。

不過，在陳水扁總統執政時期，海軍陸戰隊接手淡水河防，一度在此營區興建兩棲登陸突擊車二級廠，但隨陸戰隊將任務歸還陸軍，營區恢復召訓單純任務。但也由於營區位於漁人碼頭入口處，營區門口目前正興建輕軌站，周邊也還有興建中的淡江大橋，發展可期。

「後備動員幹部訓練中心」忠莊營區內的成功閣招待所。記者洪哲政/攝影
「後備動員幹部訓練中心」忠莊營區內的成功閣招待所。記者洪哲政/攝影
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「後備動員幹部訓練中心」忠莊營區內的成功閣招待所。記者洪哲政/攝影
「後備動員幹部訓練中心」忠莊營區內的成功閣招待所。記者洪哲政/攝影
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