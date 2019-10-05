國軍淡水神秘招待所成功閣 記述兩蔣冷戰情報風雲

2019-10-05 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



台灣早年曾與美國西方公司合作，在淡水偏遠海際的「忠莊營區」訓練突擊大陸的情報隊員，並在此審訊在突擊任務中俘獲的共軍俘虜，此地其實是國軍與兩蔣情報、政戰與警備工作的風雲地。如今此地成為「後備動員幹部訓練中心」，營區裡的「成功閣招待所」，是國軍冷戰時期在台反共歷史中難得保存的「遺蹟」。

後備指揮部位在淡水漁人碼頭的「後備動員幹部訓練中心」，日據時代其實是一處濱海旅店，曾經是前總統蔣經國創辦政工幹校的臨時辦公處所，後來還成為軍情局與美國中情局西方公司合作訓練突擊隊員的基地。

據資深情報官員透露，當時美方考量淡水當地臨海與河川的地理環境，決定以忠莊營區與淡水河口沿岸為基地，由我國情報單位與美國CIA西方公司合作，作為訓練突擊大陸隊員的營區，成功閣一度被改為「忠莊招待所」，用作醫務所與偵訊室，專用來審訊、拷打在突擊任務中俘獲的共軍俘虜，醫護室則專為自大陸地區完成任務回來的情報員，進行身體檢查與歸詢任務。

招待所與漁人碼頭園區僅一牆之隔，可眺望淡水河景，建築周邊還有守衛政要崗哨的陳蹟。十餘年前軍方曾經耗資百萬元，整修成功閣接待室，作為史蹟保存與接待之用。

招待所現況僅一樓有一房一廳一衛，都是尋常的家居擺設；二樓則為空置。當年軍方整修後曾經製作史蹟說明牌立於招待所外，陳述蔣經國進駐此地辦公的歷史，但近年已將說明牌撤除，而建物內兩蔣辦公用的桌椅等文物，也移置到營區裡的後備指揮部部史館展示。