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國軍淡水神秘招待所成功閣 記述兩蔣冷戰情報風雲

2019-10-05 10:41聯合報 記者洪哲政╱即時報導

台灣早年曾與美國西方公司合作，在淡水偏遠海際的「忠莊營區」訓練突擊大陸的情報隊員，並在此審訊在突擊任務中俘獲的共軍俘虜，此地其實是國軍與兩蔣情報、政戰與警備工作的風雲地。如今此地成為「後備動員幹部訓練中心」，營區裡的「成功閣招待所」，是國軍冷戰時期在台反共歷史中難得保存的「遺蹟」。

後備指揮部位在淡水漁人碼頭的「後備動員幹部訓練中心」，日據時代其實是一處濱海旅店，曾經是前總統蔣經國創辦政工幹校的臨時辦公處所，後來還成為軍情局與美國中情局西方公司合作訓練突擊隊員的基地。

據資深情報官員透露，當時美方考量淡水當地臨海與河川的地理環境，決定以忠莊營區與淡水河口沿岸為基地，由我國情報單位與美國CIA西方公司合作，作為訓練突擊大陸隊員的營區，成功閣一度被改為「忠莊招待所」，用作醫務所與偵訊室，專用來審訊、拷打在突擊任務中俘獲的共軍俘虜，醫護室則專為自大陸地區完成任務回來的情報員，進行身體檢查與歸詢任務。

招待所與漁人碼頭園區僅一牆之隔，可眺望淡水河景，建築周邊還有守衛政要崗哨的陳蹟。十餘年前軍方曾經耗資百萬元，整修成功閣接待室，作為史蹟保存與接待之用。

招待所現況僅一樓有一房一廳一衛，都是尋常的家居擺設；二樓則為空置。當年軍方整修後曾經製作史蹟說明牌立於招待所外，陳述蔣經國進駐此地辦公的歷史，但近年已將說明牌撤除，而建物內兩蔣辦公用的桌椅等文物，也移置到營區裡的後備指揮部部史館展示。

軍方透露，位於博愛特區內後備指揮部，因拆除「中正堂」，因此將部史館從台北市移置到淡水現址。而進入後備部史館，迎面而來的就是巨幅先總統蔣中正的騎馬戎裝圖，圖前特別由紅龍圍起的，就是成功閣裡兩蔣曾經使用過的辦公桌椅，時經約78年後，木質桌與皮椅狀況仍然保持良好。館裡不但有過去警備鎮暴裝與兩蔣巡視部隊的留影，還有陳水扁執政時期，前司令余連發接見來台的美軍太平洋司令部參謀長的留影。

淡水「後備動員幹部訓練中心」的後備指揮部史館，保存有陳水扁執政時期前司令余連發接...
淡水「後備動員幹部訓練中心」的後備指揮部史館，保存有陳水扁執政時期前司令余連發接見來台的美軍現役太平洋司令部上校參謀長的留影。記者洪哲政/攝影
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成功閣招待所現況僅一樓有一房一廳一衛，都是尋常的家居擺設。記者洪哲政／攝影
成功閣招待所現況僅一樓有一房一廳一衛，都是尋常的家居擺設。記者洪哲政／攝影
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進入位於「後備動員幹部訓練中心」的後備部史館，迎面而來的就是巨幅先總統蔣中正的騎...
進入位於「後備動員幹部訓練中心」的後備部史館，迎面而來的就是巨幅先總統蔣中正的騎馬戎裝圖，而圖前特別由紅龍圍起的，就是成功閣裡兩蔣曾經使用過的辦公桌椅，時經約78年後，木質桌與皮椅狀況仍然保持良好。記者洪哲政/攝影
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淡水「後備動員幹部訓練中心」的後備指揮部史館，保存有兩蔣當年巡視後備部隊的照片。...
淡水「後備動員幹部訓練中心」的後備指揮部史館，保存有兩蔣當年巡視後備部隊的照片。記者洪哲政/攝影
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淡水「後備動員幹部訓練中心」的後備指揮部史館，保存有少量警總時期的鎮暴服。記者洪...
淡水「後備動員幹部訓練中心」的後備指揮部史館，保存有少量警總時期的鎮暴服。記者洪哲政/攝影
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淡水「後備動員幹部訓練中心」的後備指揮部史館，保存有兩蔣當年巡視後備部隊的照片。...
淡水「後備動員幹部訓練中心」的後備指揮部史館，保存有兩蔣當年巡視後備部隊的照片。記者洪哲政/攝影
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成功閣招待所現況僅一樓有一房一廳一衛，都是尋常的家居擺設。記者洪哲政／攝影
成功閣招待所現況僅一樓有一房一廳一衛，都是尋常的家居擺設。記者洪哲政／攝影
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進入位於「後備動員幹部訓練中心」的後備部史館，迎面而來的就是巨幅先總統蔣中正的騎...
進入位於「後備動員幹部訓練中心」的後備部史館，迎面而來的就是巨幅先總統蔣中正的騎馬戎裝圖，而圖前特別由紅龍圍起的，就是成功閣裡兩蔣曾經使用過的辦公桌椅，時經約78年後，木質桌與皮椅狀況仍然保持良好。記者洪哲政/攝影
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進入位於「後備動員幹部訓練中心」的後備部史館，迎面而來的就是巨幅先總統蔣中正的騎...
進入位於「後備動員幹部訓練中心」的後備部史館，迎面而來的就是巨幅先總統蔣中正的騎馬戎裝圖，而圖前特別由紅龍圍起的，就是成功閣裡兩蔣曾經使用過的辦公桌椅，時經約78年後，木質桌與皮椅狀況仍然保持良好。記者洪哲政/攝影
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淡水「後備動員幹部訓練中心」，營區裡的「成功閣招待所」，是國軍冷戰時期在台反共歷...
淡水「後備動員幹部訓練中心」，營區裡的「成功閣招待所」，是國軍冷戰時期在台反共歷史中難得保存的「遺蹟」。但招待所近年已解除紀錄蔣經國早年曾在此辦公建校的史蹟說明任務，成為一棟尋常的兩層樓眷探宿舍，背後神秘複雜的歷史背景，漸為人所遺忘。記者洪哲政／攝影
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成功閣招待所緊臨淡水漁人碼頭，可眺望河景。記者洪哲政／攝影
成功閣招待所緊臨淡水漁人碼頭，可眺望河景。記者洪哲政／攝影
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