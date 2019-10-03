英國代表處臉書宣布：噴火式戰機月中來台

2019-10-03 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



一架由民間擁有的二次大戰英國皇家空軍「噴火」（Spitfire）式戰鬥機，從8月5日由英國起飛，進行為期四個月的環球飛行之旅。依據當初活動官網所載，9月27、28日，將分別在台北松山機場、高雄小港機場各停留一天。但隨後傳出行程可能生變的新聞，9月27日當天，噴火式的確也未飛抵台灣。

不過今天（10月3日），英國駐台代表處卻在官方臉書披露，噴火式機將於「10月中旬左右」飛抵松山與小港機場。

代表處臉書文章指出：

『這架改變英國歷史的噴火式戰機在2019年展開「最長的飛行」任務 (The Longest Flight)，已於8月5日從英國起飛，將以4個月時間飛行全球87個國家與地區，完成一場挑戰「飛行界聖母峰」的任務！透過這次的環球飛行計畫向世界傳遞 Silver Spitfire 戰鬥機追求自由、反壓迫的象徵意義。

噴火式戰鬥機的機種由英國超級馬林 Supermarine 公司設計，是英國皇家空軍最優秀的戰機之一。在二次大戰期間，噴火式戰機在無雷達設備的情況下固守英國制空權、遏止德軍入侵，獲得「英國救星」的稱號。執行2019環球飛行的噴火式戰機是參與過「英倫之戰」的皇家空軍編號MJ-271，曾參與過多達51次的作戰任務。

Silver Spitfire 戰機目前預計在十月中旬抵達台灣，是世界航空與戰史上數一數二的經典戰機首次來台，想要目睹英國傳奇「銀色火焰」風采的飛機迷千萬別錯過了！』