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南方澳斷橋究責 林佳龍證實：同意港務公司董事長吳宗榮口頭請辭

高鐵300萬疑雲 陳明文妻子打破沉默發文這樣說…

影／斷橋徹夜清理航道 蘇澳漁港搶通

2019-10-03 10:41聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

南方澳跨港大橋坍塌進入第3天，為讓500餘艘漁船可以進出港，軍方徹夜進行水中切割作業，搶在今天上午9點半試航，試航成功後，不少漁船排隊等候出港作業。

南方澳跨港大橋坍塌進入第3天，軍方徹夜進行水中切割作業，搶在今天上午9點半試航，...
南方澳跨港大橋坍塌進入第3天，軍方徹夜進行水中切割作業，搶在今天上午9點半試航，不少漁船排隊等候出港作業。記者許正宏／攝影
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南方澳跨港大橋坍塌進入第3天，軍方徹夜進行水中切割作業，搶在今天上午9點半試航，...
南方澳跨港大橋坍塌進入第3天，軍方徹夜進行水中切割作業，搶在今天上午9點半試航，不少漁船排隊等候出港作業。記者許正宏／攝影
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南方澳跨港大橋坍塌進入第3天，軍方徹夜進行水中切割作業，搶在今天上午9點半試航，...
南方澳跨港大橋坍塌進入第3天，軍方徹夜進行水中切割作業，搶在今天上午9點半試航，不少漁船排隊等候出港作業。記者許正宏／攝影
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南方澳跨港大橋坍塌進入第3天，軍方徹夜進行水中切割作業，搶在今天上午9點半試航，...
南方澳跨港大橋坍塌進入第3天，軍方徹夜進行水中切割作業，搶在今天上午9點半試航，不少漁船排隊等候出港作業。記者許正宏／攝影
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