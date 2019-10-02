高層核定簡士偉 接任國防部政治作戰局長

2019-10-02 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



新任國防部政治作戰局長簡士偉中將。記者程嘉文╱攝影 分享 facebook 經高層核定，國防部政治作戰局長由陸軍政戰主任簡士偉中將接任，其遺缺由國防大學政戰主任楊安少將接任，佔中將缺。交接儀式將在近日舉行。

前政治作戰局長黃開森中將，上月底屆齡退伍，遺缺暫由空軍出身的副局長于親文少將暫代。

這項人事日前已有消息傳出，但當時國防部外高層尚未核定。今天傳人事底定，人事命令已頒布。