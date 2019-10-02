立法院初審國家情報工作法修訂 間諜罪終身追訴

2019-10-02 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會今日初審通過「國家情報工作法部分條文修正草案」，修法大幅加重現役、退休未滿1年內情報人員涉犯間諜案的刑責，同時新增條文，將從事間諜行為列為終身追訴罪刑。翻攝立法院直播畫面 分享 facebook

立法院外交及國防委員會今日初審通過「國家情報工作法部分條文修正草案」，在情報機關蒐集偵防的業務範圍中，增列「關鍵技術產業」，將情報機關偵防國安資訊的範圍，從原政治軍事範圍，擴大到經濟範圍；而擁有網路戰聯隊的「國防部資電作戰指揮部」，未來將「視同」情報機關。此外，修法大幅加重現役、退休未滿1年內情報人員涉犯間諜案的刑責，同時新增條文，將從事間諜行為列為終身追訴罪刑。

外交及國防委員會今日審議國家安全局「國家情報工作法」修正草案。民進黨立委趙天麟提案，主張在法案第7條「情報機關應就足以影響國家安全或利益之下列資訊進行蒐集、研析、處理及運用」範圍，明文新增經濟範圍。蔡適應則建議在修正條文第3條中將具有情報工作性質的「國防部資電作戰指揮部」納入情報機關。

國家情報工作法第3條原規定：行政院海岸巡防署、國防部政治作戰局、國防部憲兵指揮部、內政部警政署、內政部移民署及法務部調查局、等機關（構），於其主管之有關國家情報事項範圍內，視同情報機關；委員會初審後增列「國防部資電作戰指揮部」。國安局同時說，未來法案三讀後，將由國安局與國防部再就資電部編制人員、業務界定及實際從事情報工作的人員等事項，續行協商。

而法案第7條第3款：「其他有關總體國情、國防、外交、兩岸關係、經濟、科技、社會或重大治安事務等資訊」條文，初審後增列「關鍵技術產業」，賦予情報單位蒐集經濟情資的權限。

委員會同時通過初審，從事間諜行為而洩漏資訊於外國勢力、境外機構、境外敵對勢力者，從原處7年以上有期徒刑，提升到無期徒刑或十年以上有期徒刑；而所洩漏或交付為第8條第1項以外應秘密之資訊者，從原處7年以上10年以下有期徒刑，同時併科200萬罰金；而所洩漏或交付為第8條第1項以外應秘密之資訊者，從原處3年以上10年以下有期徒刑，提升到處7年以上10年以下有期徒刑。

而現職或退（離）職的情報人員為外國勢力、境外機構、境外敵對勢力從事情報工作而刺探、收集、洩漏或交付非秘密之資訊者，從原處三年以上有期徒刑。提升到「處3年以上10年以下有期徒刑」。現役情報人員或情報協助人員假借第9條及第10條職務上之權力、機會或方法而犯罪者，加重其刑至二分之一。而犯罪是為圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

委員會也決議，在情工法新增第32條之1：「涉犯本法第30條之1第一項前段之罪責，不適用刑法第80條追訴權時效消滅之規定」，將從事間諜行為列為終身追訴罪刑。