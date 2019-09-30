影╱米塔颱風襲台 國軍派兵鎮日忙防災

2019-09-30 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



「米塔」颱風侵襲，下午後東北部風雨漸強。國軍今天陸續派兵進駐鄉鎮公所協助製作沙包、實施預防性撤離，同時備妥大批P100抽水機，進行災防部署。

陸軍表示，蘭陽災防區、台北災防區今天分別派遣官兵至宜蘭縣壯圍鄉、大同鄉及新北市烏來區，協助鄉公所進行災防作業。

陸軍說，153旅派遣官兵10員今前往壯圍鄉協助鄉公所進行沙包製作及分送；同時與特指部共同派遣支援兵力、車輛，前往大同鄉配合鄉公所協助英士村居民實施預防性撤離；關指部也派遣幹部會同區公所及警員，至烏來福山里實施預防性撤離宣導。

而在花蓮部分，陸軍說第二作戰區今依花蓮縣政府申請，派遣兵力40員，支援花蓮縣吉安鄉光榮社區、秀林鄉和平村、鳳林鎮山興里、鳳信里及豐濱鄉八里灣及復興部落等6處，實施126人次預防性撤離與宣導。

第二作戰區指出，花防部另針對易發生淹水潛勢區域計花蓮縣豐濱鄉等6鄉鎮，由各災防區派遣預置兵力計202員，機具、裝備計6類29具，將隨時掌握地方災情及危安因素，依令投入災害救援任務。