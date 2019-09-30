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米塔進入最強階段「中心極近陸地」 北台灣嚴防強風

為何愛吃「西餐」？女星直指台男這點不如人

影╱米塔颱風襲台 國軍派兵鎮日忙防災

2019-09-30 17:11聯合報 記者洪哲政╱即時報導

「米塔」颱風侵襲，下午後東北部風雨漸強。國軍今天陸續派兵進駐鄉鎮公所協助製作沙包、實施預防性撤離，同時備妥大批P100抽水機，進行災防部署。

陸軍表示，蘭陽災防區、台北災防區今天分別派遣官兵至宜蘭縣壯圍鄉、大同鄉及新北市烏來區，協助鄉公所進行災防作業。

陸軍說，153旅派遣官兵10員今前往壯圍鄉協助鄉公所進行沙包製作及分送；同時與特指部共同派遣支援兵力、車輛，前往大同鄉配合鄉公所協助英士村居民實施預防性撤離；關指部也派遣幹部會同區公所及警員，至烏來福山里實施預防性撤離宣導。

而在花蓮部分，陸軍說第二作戰區今依花蓮縣政府申請，派遣兵力40員，支援花蓮縣吉安鄉光榮社區、秀林鄉和平村、鳳林鎮山興里、鳳信里及豐濱鄉八里灣及復興部落等6處，實施126人次預防性撤離與宣導。

第二作戰區指出，花防部另針對易發生淹水潛勢區域計花蓮縣豐濱鄉等6鄉鎮，由各災防區派遣預置兵力計202員，機具、裝備計6類29具，將隨時掌握地方災情及危安因素，依令投入災害救援任務。

海軍艦隊指揮部則表示，因應「米塔」颱風可能帶來的威脅，海軍各單位已完成防颱先期整備，192艦隊水下作業大隊檢派87名官兵、膠舟22艇、P100抽水機33部等，分別投入基隆、蘇澳、馬公及左營等地區救災機具裝載及人員編組，均可立即執行災害防救工作。

陸軍153旅與特指部今天共同派遣支援兵力、車輛，前往大同鄉配合鄉公所協助英士村居...
陸軍153旅與特指部今天共同派遣支援兵力、車輛，前往大同鄉配合鄉公所協助英士村居民實施預防性撤離。圖/陸軍提供
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海軍192艦隊水下作業大隊檢整膠舟和抽水機防災。圖/海軍艦指部
海軍192艦隊水下作業大隊檢整膠舟和抽水機防災。圖/海軍艦指部
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